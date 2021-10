Duras críticas a Alberto Fernández en el acto kirchnerista por el Día de la Lealtad

La Plaza de Mayo fue este domingo una caja de resonancia para los reclamos internos en el Frente de Todos. Con el kirchnerismo duro como protagonista de un acto para conmemorar el Día de la Lealtad peronista, se acumularon las críticas y reclamos contra el presidente Alberto Fernández , con la mira enfocada en su búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La exigencia que se impuso en los discursos, encabezados por Hebe de Bonafini, fue que el jefe del Estado desconozca la deuda con el organismo de crédito internacional. Pero no fue la única.

Desde unas sillas apostadas debajo del escenario que se armó en la Plaza de Mayo y acompañada por otras integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Bonafini avisó que su mensaje estaría dirigido a Fernández: “Vi que no nos escuchaban, que no nos daban bolilla. Por eso, casi todo el discurso se lo voy a dedicar al Presidente”. Aclaró que no iba a referirse a los opositores, a los que calificó de “enemigos”.

Victoria Tolosa Paz, Hebe de Bonafini y Axel Kicillof, en la plaza Fabián Marelli

“Quiero decirle al señor Presidente que este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda”, señaló Bonafini. “Le digo que nos da mucha tristeza lo que pasa, porque siempre se junta con los ricos. Con IDEA, con los ‘gordos’ de la CGT, y a nosotros ni nos escucha ni nos mira. Espero que este discurso sí le llegue. Los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe” , reprochó la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

A metros de Bonafini, la escuchaban funcionarios bonaerenses como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, o candidatos del oficialismo como el extitular de la cartera de Salud provincial Daniel Gollan. El gobernador Axel Kicillof llegó casi al final del acto, cuando hablaba Roberto Baradel, líder del Suteba.

Hebe de Bonafini apuntó contra el Presidente en su discurso Fabián Marelli

Si bien afirmó que no hablaría de la oposición, Bonafini dijo que el expresidente Mauricio Macri era “el chorro más grande del país”.

Pero las críticas de Bonafini tuvieron a Fernández como destinatario central. Afirmó que en su gobierno “dan la mitad de lo que dicen”.

Plaza de Mayo. Acto por el 17 de octubre. Fabián Marelli

“Volvimos a ganar con una junta, con algunos que no nos gustan, pero si no estaban hubiéramos perdido”, agregó, sin especificar a qué integrantes del Frente de Todos se refería.

En otro de los tramos fuertes de su discurso, Bonafini reclamó por la pobreza con un mensaje incisivo para Fernández. “En el 44% [de pobreza] hay niños que no comen. Quiero saber qué calidad tienen los alimentos que les va a dar como limosna a nuestro pueblo”, inquirió en el cierre de su discurso.

Plaza de Mayo. Acto por el 17 de octubre. Amado Boudou. Fabián Marelli

Aunque no había sido anunciado en el escenario antes del inicio del acto, quien habló después de Bonafini fue el exvicepresidente Amado Boudou, que en la previa se había abrazado con varios de los presentes, como Larroque o el infectólogo Jorge Rachid. También Boudou apuntó contra Fernández.

“El frente es con todos, también con nosotros. Nuestra voz también tiene que estar ahí adentro”, exclamó Boudou, que habló desde el escenario montado de espaldas a la avenida Rivadavia. No obstante, pidió “acompañar muy fuerte al Gobierno”.

Walter Correa, líder del gremio de los curtidores, diputado y candidato por el Frente de Todos a renovar su banca, matizó el discurso interno. Apuntó contra la posibilidad de que la oposición gane en las elecciones de noviembre y cambien las mayorías de las que goza el oficialismo en el Congreso. “Estamos a siete votos de perder la indemnización, nuestras conquistas, los derechos laborales. No les demos el voto”, advirtió.

Roberto Baradel Fabián Marelli

“¿Por qué seríamos opositores al Gobierno si pedimos la revisión de la deuda que contrajo Mauricio Macri? Tenemos un rol constructivo. Fue nuestro presidente el que dijo que le avisemos en la calle, y le avisamos que no queremos pagar. Que la pague Macri ”, señaló desde el escenario Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital), otro de los oradores gremiales de la jornada por el Día de la Lealtad.

La interna gremial también hizo eclosión en el acto de ayer en Plaza de Mayo. Dirigentes como Baradel o Heber Ríos, sindicalista del gremio lechero Atilra, destacaron en sus discursos que el acto se haya realizado el domingo 17. La CGT organizó para este lunes una marcha por el Día de la Lealtad. Otros dirigentes gremiales presentes fueron Sergio Palazzo y Hugo Yasky, ambos candidatos en las próximas elecciones.

Acto por el 17 de octubre en la Plaza de Mayo Fabián Marelli

El pedido de libertad para Milagro Sala fue otro de los cuestionamientos recurrentes que se escucharon en los discursos. Algunos de los que marcaron ese punto fueron Ana Nuciari (Federación de Trabajadores de la Economía Social), Correa, Baradel, Catalano y Mario Secco (intendente de Ensenada).

“Si hablamos de un Frente de Todos es porque estamos todos y también porque tenemos diferencias. Nosotros nos bancamos esas diferencias, que ellos se banquen las nuestras”, remarcó Secco.

Acto por el 17 de octubre en la Plaza de Mayo Ignacio Sánchez

“Tengo grandes diferencias con colegas, pero las dejo de lado porque son chiquitas así al lado de Macri, [María Eugenia] Vidal y toda su puta cría”, subrayó el jefe comunal de Ensenada, que para cerrar dejó en claro a quién le debe lealtad: “Mi respeto a la que me conduce, que se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

Desde el Gobierno, se especulaba con la posibilidad de que el Presidente hiciera llegar un mensaje por el Día de la Lealtad, algo que finalmente se descartó. Con una carta, Fernández había convocado a marchar este domingo.