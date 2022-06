Duras críticas de la Ciudad a la gestión del Gobierno tras la quita de fondos: “¿Dónde están los $160 mil millones?”

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, lanzó hoy una baterías de críticas contra la administración de Alberto Fernández, al encabezar su primer informe del año sobre el avance de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro coordinador de Larreta arremetió contra la Casa Rosada por el recorte de fondos de coparticipación de la Ciudad que dispuso el presidente Fernández en septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, para auxiliar económicamente a Axel Kicillof, quien lidiaba en ese momento un conflicto salarial con la Policía Bonaerense.

Desde ese día, detalló Miguel, el Poder Ejecutivo porteño dejó de percibir unos $160 mil millones de pesos. “¿Alguien acá tiene claro en dónde están los $160 mil millones que el Gobierno ya le sacó a la Ciudad para la seguridad de las millones de personas que viven, trabajan o visitan la Capital?” , lanzó el funcionario.

Y añadió: “¿Mejoró la seguridad en el conurbano, a donde habían dicho que iban a destinar esos fondos? ¿Están combatiendo el narcotráfico en Santa Fe, Salta y Misiones, a donde después dijeron que iban a mandar esos fondos?”.

El recorte de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires marcó un quiebre en el vínculo entre Larreta y Fernández. El jefe porteño, quien había buscado conservar sus lazos con el mandatario para coordinar la gestión de la pandemia, nunca pudo digerir el zarpazo que sufrieron las arcas porteñas. Por eso, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la quita “inconsulta” e “inconstitucional”.

“Me resulta incomprensible que en esta casa no haya unanimidad cuando el Gobierno le quita a la Ciudad los recursos necesarios para el mantenimiento de su seguridad; cuando aumentan a dedo la valuación fiscal de los inmuebles de la Ciudad; cuando deciden no recibir más a nuestros detenidos en las cárceles; o cuando nos criminalizaron por abrir las escuelas”, puntualizó Miguel.

Para el jefe de Gabinete porteño, “defender a una jurisdicción de los ataques del poder central es defender el federalismo”: “Porque hoy la jurisdicción afectada es la Ciudad, pero mañana puede ser cualquier otra provincia. Y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos firmes para defenderla”, dijo durante su informe de gestión.

Luego de que fracasaran las negociaciones para llegar a una salida política al conflicto por la coparticipación, la discusión será dirimida por la Corte Suprema de Justicia. En Uspallata son optimistas.

"La mentira no para", los carteles del Frente de Todos para Larreta en la sesión especial

Miguel, además, volvió a acusar a la Casa Rosada por el colapso de detenidos en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Según el jefe de Gabinete de Larreta, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dejó de recibir a personas detenidas dependencias de la ciudad. Esa situación generó un incremento sostenido de la cifra de detenidos en alcaldías y comisarías de la Capital –saltó de 61 personas a 789–.

“Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”, apuntó.

Y apuntó contra Fernández: “La única respuesta que recibimos del Gobierno Nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.

Al repasar las medidas recientes del gobierno de Larreta en materia de educación, como la reforma del Estatuto Docente, Miguel defendió la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas al asegurar que “no es momento de debatir el cambio de letras”. ”Las evaluaciones educativas nos demostraron que los peores resultados se dieron en la comprensión lectora donde, en promedio, retrocedimos casi cuatro años. Por eso, a la par de estas medidas, decidimos regular el uso de la ‘e’, la ‘x’ y el ‘@’ por parte de los docentes durante el proceso de enseñanza y en las comunicaciones institucionales”, manifestó Miguel.

Frente a los legisladores en una sesión especial, el funcionario agregó que la medida adoptada semanas atrás por el Ministerio de Educación “es sentido común”. “Si los chicos tienen dificultades para leer de corrido, no es momento de debatir el cambio de letras”, resaltó.

Además, dijo que “gobernar es promover la cultura del diálogo, de la cual esta Legislatura ha sido testigo”. ”Pero, sobre todo, para nosotros gobernar es hacer”, manifestó. “Se puede traducir las ideas en un plan concreto y realizable. Se puede asumir compromisos y cumplirlos. Y por eso estamos acá”, completó.