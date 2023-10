escuchar

Referentes nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Leandro Santoro, Leopoldo Moreau y Eugenio “Nito” Artaza, dirigentes radicales que forman parte del kirchnerismo desde hace años, por utilizar la simbología del centenario partido durante un acto con Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, en un homenaje a Raúl Alfonsín por la conmemoración de los cuarenta años del regreso de la democracia.

Minutos después de que ellos alzaran sus voces, el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que recordó que el partido había resuelto “de manera orgánica” mantener la neutralidad en el balotaje. “Por ello, rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios”, afirma el documento.

La imagen de Massa en medio de un acto con los emblemas de la UCR generó confusión en las redes sociales. Fue ante esa situación que varias figuras de la UCR, como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Rodrigo de Loredo, salieron a cuestionar la jugada del ministro-candidato y sus aliados.

Comunicado de la UCR

“El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el balotaje. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo, hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad”, remarcó el senador Cornejo, extitular del radicalismo y gobernador electo de Mendoza. Por su parte, Negri reclamó que no se intente “confundir a la opinión pública”.

“El uso de la simbología radical por parte de sectores que hace tiempo integran el kirchnerismo más rancio, no es más que una clara expresión de los riesgos antidemocráticos que expresa la voluntad cooptadora, mercantilista y antirrepublicana de Sergio Massa”, apuntó De Loredo, titular de la bancada de Evolución Radical en Diputados.

El mitin fue organizado por dirigentes estrechamente ligados a Cristina Kirchner y Alberto Fernández, como el exsenador Nito Artaza; Santoro, legislador nacional y excandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el diputado Leopoldo Moreau; y el vicepresidente de Enacom y presidente de FORJA, Gustavo López. Todos ellos son funcionarios o legisladores del Frente de Todos.

“El 19 de noviembre hay que apostar para construir esa nueva mayoría que nos ayude a transitar los próximos 20 años en paz y con democracia”, afirmó Massa.

El encuentro, en el que ese sector de Moreau y Santaro le ratificó su apoyo a Massa, rival de Javier Milei en el balotaje, se realizó en el emblemático restaurante Lalín, en el barrio de Balvanera.

No solo Cornejo reacción ante el intento de Massa de atraer a votantes radicales. “Artaza, Santoro, Moreau fueron expulsados hace años. ¡Esto es de conocimiento público! Son todos exradicales que ya no están en el partido hace años”, remarcó Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados.

En tanto, Martín Tetaz calificó de “sinvergüenzas” a Massa y sus aliados. “Eso es de Santoro y sus amigos que son kirchneristas hace veinte años. Es como decir ‘un sector del peronismo apoyo a Macri’ y mostrarlo a Ritondo en la foto” , apuntó el dirigente de Evolución Radical, la fuerza que lidera Martín Lousteau.

La UCR, que encabeza Gerardo Morales, optó por declararse prescindente con vistas al balotaje entre Milei y Massa. Así, uno de los partidos fundantes de Juntos por el Cambio se diferenció de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes optaron por apoyar al libertario en la segunda vuelta.

La jugada inconsulta de Macri y Bullrich generó una fractura en JxC, cuyos jefes habían quedado en shock después de que la exministra quedara relegada al tercer puesto en las elecciones presidenciales. El radicalismo –al igual que los gobernadores y mandatarios electos de la UCR, como Cornejo, Gustavo Valdés, Morales o Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero- optaron por la neutralidad, pese a la presión del macrismo para que respaldaran a Milei. Para los radicales resulta muy complicado darle su aval a un candidato que los trató de “fracasados” y colectivistas. Además, Milei ha declarado que le tiraba dardos a la figura de Alfonsín.

Macri considera que los jefes de la UCR benefician a Massa al no darle su apoyo a Milei. Morales y Lousteau lo acusaron de romper a JxC. La maniobra también enfrentó a Macri y Bullrich con dirigentes que tenían sintonía dentro del radicalismo con el ala dura de Pro, como Cornejo, Ernesto Sanz, co-fundador de Cambiemos, o De Loredo.

“Hay vida después del 19 de noviembre y debemos prepararnos para eso. La neutralidad no es tibieza, es un acto de responsabilidad institucional para evitar un desequilibrio en lo inmediato, gane quien gane”, remarcó Sanz.

La CC, de Elisa Carrió, y Encuentro Republicano Federal, de Miguel Pichetto, también se manifestaron a favor de la neutralidad.

