El senador libertario Francisco Paoltroni vaticinó escenarios para la Ley Bases y señaló al bloque que definirá la votación

Mientras el Gobierno negocia modificaciones en la Ley Bases de cara a su debate y posterior votación en la Cámara alta esta semana, el ojo está puesto en los senadores de los distintos bloques que terminarán de definir el resultado. En este marco, Francisco Paoltroni apuntó contra el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y evaluó las posibilidades de que la ley sea aprobada. “Depende de los votos de ellos (la UCR), tenés a la voluntad de [Ramiro] Tagliaferro, a [Martín] Lousteau y a [Pablo] Blanco. Si [Maximiliano] Abad, el socio político de ellos, ya te dice que no cree que se de esta semana es porque no quieren”, acusó, en base a unas declaraciones del parlamentario radical.

De esta forma, y pese a mostrarse optimista respecto del trabajo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, el senador mileísta se refirió a las declaraciones del radical Abad, que consideró que no habrá dictamen esta semana y culpabilizó al Gobierno por lo que él consideró “falta de gestión de ley” .

“Nuestro compromiso es total, pero los tiempos del Ejecutivo y de los argentinos no son los de un sector de la política que por norma no tiene plazos. No hay que hacerla fácil para ellos, porque así está el país, por eso no somos potencia hace 40 años”, continuó Paoltroni en diálogo con Radio La Red.

“Yo siempre pienso en el sentido común, pero no te dejan avanzar porque no quieren el dictamen el jueves. ¿De qué falta de gestión hablan? Hace cinco meses que debatimos lo mismo”, sumó, respondiendo a las acusaciones de Abad, y siguió: “Si no tenían algo claro lo aprobaron los mismos diputados de su espacio. Si vamos al sentido común, había que aprobar la ley en enero con todos los artículos, y si nos equivocábamos en algo lo corregíamos. No podemos partir como si tuviésemos un país normal en el que no queremos cambiar nada por miedo a que se desacomode. Tenemos un desastre que armaron en 80 años, ¿vamos a estar otros 80 para desarmar lo que hicieron? ”.

El senador Francisco Paoltroni Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por otro lado, reiteró el hecho de que la principal traba al día de hoy es el tiempo que lleva discutir los temas sobre los que hay cuestionamientos, como es el controversial impuesto a las Ganancias. “Yo apunto a tener una ley, y ellos a tener protagonismo. Te quieren decir ‘¿viste que sin mi no podías?’”, cuestionó.

En la misma línea, se refirió al senador Lousteau -que fue duramente criticado por varios referentes del radicalismo al mostrarse en contra de muchos lineamientos de la ley impulsada por el presidente Javier Milei- e hizo una referencia a la resolución 125 que anunció el entonces ministro de Economía y que elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario. “Yo era pequeño productor agropecuario en 2008 y hay situaciones que no voy a poder comprender jamás, hasta el día en que me muera. Con esas actitudes de mirarse el ombligo hay un país esperando que la política le de la primera herramienta al Presidente”, afirmó, y consideró: “No se le dio una ley y mirá todo lo que hizo y como bajó la inflación. Si tuviéramos la ley cuánto más rápido iríamos, cuanto mejor le iría a los argentinos”.

Finalmente, el funcionario se mostró levemente esperanzado sobre la posibilidad de que la ley sea aprobada y no tenga que retroceder nuevamente a Diputados, pese a ciertos cuestionamientos sobre el capítulo de Ganancias y otros “cambios menores en artículos sobre redacción” que reclamaron senadores de zona sur. “Hay que tener más paciencia de la que tenemos, pero vamos a llegar a buen puerto. La cuestión de fondo no cambia nada; es un proceso de reforma en el que no se pudo todo en la primera etapa y se hará más despacio por los consensos que se pueden lograr”, alentó.

“Tengo un compromiso con los formoseños, y soy un hombre de palabra y compromisos firmes. Mientras Dios me de fuerzas voy a cumplir mis objetivos”, auguró, antes de cerrar: “Vamos a llegar más despacio, pero vamos a llegar a lo mismo. Las elecciones del año que viene nos van a agarrar con diez meses de crecimiento, la gente va a acompañar para seguir con estas reformas y la LLA podrá meter 16 senadores así se van los que manejan la máquina de impedir. Es un proceso, ¿podríamos ir más rápido? Sí, pero no nos dejan”.

