Moreno le puso fecha al fin del gobierno de Milei y aseguró que su salida es la “única solución”

Escuchar

El exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, analizó este miércoles por la mañana el futuro cercano del presidente Javier Milei como principal representante del Poder Ejecutivo. Durante su paso por Laca Stream, auguró que “entre junio y julio” el líder de La Libertad Avanza (LLA) abandonará el Sillón de Rivadavia por causas que él mismo no se animó a determinar.

Dijo también que “ahora se viene lo peor” en materia económica y se despachó contra algunos funcionarios de la administración Milei; entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; la canciller, Diana Mondino, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posee, a quienes tildó de “trastornados”. No obstante, elogió a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.

Al ser consultado sobre las tres medidas “peronistas” que tomaría en caso de convertirse en jefe de Estado, líder del frente Principios y Valores cambió el sentido de la pregunta y deslizó la posibilidad de que se forme en el corto plazo una asamblea legislativa para elegir un nuevo mandatario. “Yo no tengo dudas de que esto [el gobierno de Javier Milei] tiene que ser breve”, dijo en ese sentido. Y planteó: “Si esto sigue así… ¿Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado? ¿O no está trastornado?”.

Más adelante, el exfuncionario en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue un poco más preciso respecto del momento en que, a su criterio, el referente libertario abandonará la Casa Rosada. “La única solución de este gobierno es que se vaya. Y entre cuatro y seis meses se va ir. El primer mes [diciembre], déjenlo. No hay que contarlo. Y si lo llegaras a contar, el único logro es que se convirtió en el gobierno que más gastó de la dictadura para acá”.

En relación a los motivos que desencadenarían el prematuro final de la era Milei, admitió: “No sé si termina porque renuncia o una gran movilización popular. Espero que no sea lo último. Espero que lo de Misiones -el reclamo de policías y docentes por mejoras salariales- no se prolongue. Lo de Misiones no es joda. Pero aclaro, Yo no hablo de caer. Digo que se termina. No sé lo que va a pasar. Supongo que en junio o julio. Si pasa en agosto, es lo mismo”.

Moreno concluyó su análisis con un sombrío vaticinio económico: “Ahora viene lo peor. Nosotros le dijimos a las empresas que no tomen decisiones hasta marzo o abril porque este tipo es un imbécil. Ahora empiezan a tomar decisiones. A los que están suspendidos los echan. A los que estaban activos, los empiezan a suspender. Vamos a la depresión, no a la recesión. Esto nunca se vivió. Esto es la crisis del 30 por culpa de éste tarambana”.

Críticas a Caputo, Mondino y Posse, y un sorpresivo elogio a Karina

Para el exsecretario de Comercio, las medidas y reformas que impulsa la administración Milei lo convierten en un “mamarracho”. “No hay plan del Gobierno”, lamentó durante la entrevista en la señal de streaming y consideró que gran parte de los errores del oficialismo se deben al “timbero” de Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda. “Es un muchacho ludópata. Si en vez de dedicarse a la timba financiera se hubiese dedicado a otra cosa, el pibe al mediodía paraba y se iba al bingo. Se juega la cobranza, se juega el reloj. Este pibe está trastornado”. Extrapoló los calificativos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a la canciller, Diana Mondino, sobre quien agregó en particular: “La Mondino está total y absolutamente perdida. No sabe ni dónde está la nariz. Pobre”.

Luego, Moreno dijo: “El que ordena, que es Milei, está chapita. Y en su núcleo duro están todos trastornados. [Luis] Caputo, su canciller , el jefe de Gabinete. Es un gobierno de trastornados”. La única funcionaria cercana al Presidente que se salvó de los agravios del funcionario fue la secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. “Es la más sensata, sabe de sus limitaciones”, destacó el líder del frente Principios y Valores.

“Yo la ví una sola vez a ella, un sábado a la noche. No abrió la boca. Me parece sensata. A veces, la gente que no abre la boca es sensata. Siempre dije que es la que tiene que estar al lado del presidente. Estoy de acuerdo en que tiene que ser la secretaria general de la presidencia. Alguien tiene que contener al Presidente. Debe ser la única que cuando la llaman deben atender el teléfono”, rescató Moreno para cerrar.

LA NACION