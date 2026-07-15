Anticipo financiero, pago de deuda y ATN: los “logros” del acercamiento del gobernador Llaryora con Diego Santilli

CÓRDOBA.− El acercamiento entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio sus frutos económicos. Además de un adelanto financiero, Nación pagará $35.000 millones de deuda por Compensación del Consenso Fiscal y, por primera vez en la gestión de Javier Milei, ya se devengaron $5000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la provincia.

Los hasta $400.000 millones que la Casa Rosada le autorizó al gobernador Llaryora como anticipo financiero serán coparticipados a los municipios siguiendo los coeficientes que rigen el sistema a nivel provincial.

Desde la administración provincial indicaron a LA NACION que ese es el destino asignado por el mandatario, quien también firmó para que se le pague una deuda.

Los fondos −que constituyen un préstamo a cancelarse en el actual período fiscal a una tasa fija nominal anual del 15%− fueron negociados hace algo más de un mes, cuando Llaryora se reunió con Santilli por más de una hora en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires.

El entonces ministro del Interior, Diego Santilli, junto a Manuel Adorni, recibió a Martín Llaryora y Manuel Calvo en la Casa Rosada (Archivo) Ministerio del Interior

Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde la llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei. Ese mismo día, el entonces ministro del Interior nacional estuvo dos horas con los ministros cordobeses Guillermo Acosta (Finanzas) y Manuel Calvo (Gobierno).

De esas charlas, también se desprendió −según la administración cordobesa− el compromiso de Nación de cancelar en cuotas $35.000 millones de deuda por el Consenso Fiscal. Ya se pagaron $15.000 millones.

Lejos de la postura adoptada en 2025, la Casa Rosada decidió abrir el juego de negociaciones con los gobernadores que despejen el camino hacia la reelección de Milei. Son negociaciones políticas, que podrían derivar en alianzas electorales en 2027 con algunos mandatarios, pero que comienzan con gestos financieros: fondos que las provincias reclaman hace meses.

Hasta el momento, Córdoba no había recibido ATN, adelantos de coparticipación ni adelantos financieros de los que la Casa Rosada empezó a entregar a mediados de abril. Entonces fueron autorizados para una docena de provincias y, hace un mes, la Presidencia habilitó desembolsos para Entre Ríos (el segundo en el año), Santa Fe y Jujuy.

Respecto de los ATN, regresarán en julio y Córdoba, junto con Catamarca, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, es una de las beneficiadas hasta ahora. Los números oficiales ya muestra que se devengaron $5000 millones para cada una de las jurisdicciones.

Santilli también estuvo, hace unos días, reunido con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. El encuentro también fue debut para ambos. El mandatario radical planteó, entre otros temas, la necesidad de que Nación pague la deuda que mantiene por la caja de jubilaciones no transferida.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Camila Godoy

Este diario viene describiendo el estrés financiero que afrontan provincias y municipios. Para el pago de aguinaldos, varios gobernadores giraron ayuda extraordinaria a los intendentes.

En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.

El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio).

Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.

En ese contexto y en medio de las negociaciones con los gobernadores por la agenda libertaria en el Congreso −con la reforma electoral a la cabeza− el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó el esquema de anticipos financieros.

Las provincias ralentizaron sus salidas a los mercados financieros externos; existieron colocaciones en el arranque del año, pero después el ritmo se detuvo pese a la baja del riesgo país.