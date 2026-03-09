Duro cruce entre el Gobierno y la Provincia: “Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía bonaerense”

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió a su par en Nación, Alejandra Monteoliva. “No balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, le advirtió y le pidió que se disculpe por sus dichos. Este domingo, la funcionaria del gabinete de Javier Milei dijo que dentro de la fuerza que responde al gobernador Axel Kicillof había “focos infecciosos”.

“Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días”, le recalcó Alonso a través de su cuenta de la red social X.

¿Ministra? @AleMonteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su… pic.twitter.com/SyC8WCAkZ8 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) March 9, 2026

El funcionario provincial agregó: “Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumple su deber en un contexto cada día más adverso por las condiciones que el presidente [Javier] Milei genera”.

Este domingo, la ministra Monteoliva dijo en una entrevista que “la Provincia tiene serios problemas” y que la Policía “es parte del problema”. “Hay un trabajo fuerte que debe reorientarse, ya que nunca se pudo tomar el toro por las astas. Se trata de iniciar procesos fuertes de análisis para identificar lo que a veces llamo focos infecciosos y que tienen que salir de la fuerza”, prosiguió.

Alonso también habló sobre el Plan Bandera mencionado por Monteoliva: “Dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”. “La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan. Lo más grave es que, mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad. Usted difama a una fuerza que sí trabaja”, apuntó el ministro bonaerense con firmeza.