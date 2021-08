Duro cruce entre Luis D’Elía y un periodista kirchnerista por la foto en Olivos

El dirigente piquetero Luis D’Elía cruzó en las redes sociales a un periodista afín al Gobierno que defendió al presidente Alberto Fernández luego de la foto en Olivos.

El periodista, Dante López Foresi, se preguntó en su cuenta de Twitter qué es lo que indignó de la foto: “¿Crees que podrías haberte reunido en familia y no te dejaron? ¿Que hubieras acompañado al abuelo que murió? ¿Si sos Wiñazki podrías haber conocido a tu sobrina? Nada de eso es cierto. Por no haber hecho todo eso, estás vivo. ¿En qué te jodió Alberto Fernández?

A la manifestación de López Foresi reaccionó D’Elía. “Yo no pude velar a mi vieja y Alberto que dictó la norma siendo Presidente festejó el cumpleaños de su mujer. Qué parte de eso no se entiende?”, le contestó.

La discusión fue subiendo de tono. López Foresi, que también criticó con insultos a la exesposa de Jorge Lanata, y a otros que apoyaron la postura del dirigente social, contestó: “Lo siento mucho Luis, pero nadie en el mundo pudo velar a su vieja, porque hay PANDEMIA (sic) ¿Qué parte no se entiende? La existencia o no de esa foto no cambia nada”.

¿Qué te indignó de la foto?



¿Creés q podrías haberte reunido en flia y no te dejaron?



¿Que hubieras acompañado al abuelo q murió?



¿Si sos Wiñazki podrías haber conocido a tu sobrina?



Nada de eso es cierto. Por no haber hecho todo eso, estás vivo.



¿En qué te jodió @alferdez ? — Dante López Foresi 🇦🇷 (@DanteForesi) August 15, 2021

Pero D’Elía tampoco se quedó en silencio ante la respuesta de López Foresi. “Es una falta de ética grave”, le retrucó. Y agregó: “Lo que hagan los demás no justifica lo que hagan los nuestros”, señaló. En un tramo de la discusión, D’Elía tildó de obsecuente a un usuario que participó de las respuestas al dirigente social y López Foresi lo interpretó como otro ataque. “¿Los que no pensamos como vos somos obsecuentes?”, le preguntó Foresi.

“Le estaba respondiendo a un usuario y vos te sumaste sin que me haya referido a vos”, le dijo sobre ese aspecto.

Si cambia, es una falta de ética grave dictar una norma que le exijis a los demás y vos como Presidente no cumplís — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 15, 2021

Tras la difusión que hizo LN+ de la foto del cumpleaños 2020 de Fabiola Yañez del que participó el Presidente sin distancia social ni barbijo, en plena cuarentena estricta, el oficialismo fue cambiando su respuesta pública hasta que el viernes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que se trató de un error y el propio Fernández dijo que “no debió haber ocurrido”. Pero de las disculpas, el oficialismo pasó al contraataque. La Cámpora usó su cuenta de Twitter para bajar el tono a lo ocurrido. Y sugirió que la Argentina se hubiera evitado un daño muy grande si otra foto, de Mauricio Macri con la entonces directora del FMI, Christine Lagarde, hubiera generado la misma reacción.

LA NACION