El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este fin de semana haber despedido a Rodolfo Kaiser, un histórico dirigente político y exfuncionario, por “ñoqui”. “Echamos a uno que manejó el durante muchos años”, indicó en el marco de un acto de entrega de escrituras en San Martín de los Andes, e informó que además le suspendió la jubilación de privilegio

“Lo que estaba pasando era [que había] políticos con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, que ahora estamos comprando para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, dijo este sábado el titular del Ejecutivo de esa provincia patagónica, según consignó el medio local LM Neuquén.

Echaron a un histórico dirigente neuquino por “ñoqui”: le suspendieron la jubilación porque cobraba sin trabajar. Gentileza

Figueroa indicó que ese funcionario no solo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). “Estas y otras medidas forman parte de las políticas de austeridad y de las acciones que se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política. Entre ellas, la eliminación de los gastos innecesarios del Estado y la reducción de la planta política en un 87 por ciento”, se indicó desde el Ejecutivo provincial.

El exfuncionario cuestionado, Kaiser, tenía antecedentes que ponían en duda su labor pública. En mayo de 2018, fue condenado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén a pagarle al Estado 11.280.055 pesos por no haber justificado con facturas una serie de gastos erogados durante 2011.

En las elecciones de 2015, Kaiser, entonces primer candidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue objeto de una causa judicial por supuestas irregularidades en contrataciones para obras públicas durante su gestión al frente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Otro antecedente

A mediados de febrero de este año, el gobierno de Neuquén despidió al hijo de un exgobernador de esa provincia tras detectar que pasó más de cuatro años sin asistir a trabajar a su puesto como empleado de planta permanente del Ministerio de Energía. Se trataba de Nicolás Salvatori, hijo del exfuncionario Pedro Salvatori, del MPN.

Neuquén: fichaba como que iba a trabajar y se iba

La Fiscalía de Estado ya lo había denunciado penalmente. Informó que detectó, a través de los videos de seguridad, que el ahora exempleado fichaba su ingreso y se iba de la oficina minutos después.