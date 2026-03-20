Economía, escándalos y mal humor social

Por primera vez desde el 22 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Donald Trump acudió en su rescate, la administración de Javier Milei vuelve a atravesar una zona de fuertes turbulencias, con un horizonte ensombrecido en varios planos. La placidez del verano ya quedó atrás.

Esta vez no es el dólar en ascenso (todo lo contrario) lo que sacude al Gobierno sino una combinación de variables de la economía real que se han complicado, sumadas a escándalos de corrupción o falta de transparencia, conflictos políticos y un cambio sensible en el humor social.

La conjunción de situaciones de signo negativo es motivo de discusiones y de análisis de correcciones en el Gobierno, tanto como motivo de irritación para el Presidente, así como un disparador de las disputas internas que están en su cénit.

“El Presidente no está preocupado, pero sí está enojado. Sobre todo con empresarios, políticos, periodistas y dueños de medios de comunicación. Él ya había anticipado que marzo sería un mes duro y ahora asume que abril también será difícil. Por eso habilitó el análisis de algunas medidas para reactivar la economía, aunque todavía no está claro cómo y cuándo aplicarlas. La guerra en Medio Oriente complejizó más las cosas. Pero sigue convencido de que a partir de mayo la situación económica general mejorará”, afirma un estrecho colaborador presidencial. La realidad alimenta teorías conspirativas y obliga a refugiarse en la fe.

Las nuevas revelaciones sobre el caso del fraudulento criptoactivo $Libra, que Milei difundió (o promocionó) al momento de su lanzamiento, junto con el reciente escándalo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa en el avión presidencial y en un vuelo privado cayeron en un terreno fértil, que amplificó un creciente malestar social. ´Al mismo tiempo, se profundizaron las disputas internas.

Si bien en el entorno de Milei creen (confían o saben) que el caso $Libra no le traerá consecuencias judiciales, admiten que junto con lo de Adorni han sufrido un impacto en la imagen, al unirse a la caída de la actividad y el consumo, el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Lo mismo que reflejan las encuestas y en línea con lo que dicen los manuales de política y opinión pública.

“La relación entre bienestar y tolerancia a la corrupción siempre es directamente proporcional. Cuando el bienestar baja, la tolerancia a los escándalos también baja y crece la opinión negativa sobre el gobierno de turno”, explica el sociólogo Eduardo Fidanza, director de Poliarquía.

Algunos indicadores de los dos últimos meses reafirman esa ecuación, aunque ciertos índices oficiales muestren un crecimiento promedio de la economía.

La explicación para ese aparente contrasentido se encontraría, según varios economistas y consultores, en que el crecimiento que el Gobierno celebra y promociona es más heterogéneo que nunca y que se da en sectores concentrados y, en principio, de escaso o nulo derrame sobre la sociedad y otras actividades.

Javier y Karina Milei en Tucumán junto al gobernador Osvaldo Jaldo Presidencia

“La diferencia en la evolución de la actividad y el empleo registrado sigue siendo impactante. Casi ningún sector crea empleo y si lo hace es esporádico”, publicó en su cuenta de la red X el economista Federico Pastrana. Lo fundamentó con gráficos basados en los últimos datos oficiales sobre empleo, que exponen una aceleración de la caída de puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2025 y un aumento del desempleo a lo largo de todo el año.

Esos indicadores muestran, además, que el desempleo creció más en los sectores más densamente poblados y, como subraya Pastrana, a los que más afecta es a los más jóvenes.

La correlación entre ese indicador y el humor social asoma, entonces lineal: “Hoy los jóvenes, que han sido una de las bases electorales del mileísmo, evalúan la situación del país y la gestión peor que los más grandes”, señala Fidanza.

Sin embargo, el sociólogo advierte que son los integrantes de este segmento etario los que todavía dicen que “el país y ellos van a estar mejor dentro de un año, son los que tienen expectativas favorables. Como si repitieran la máxima menemista ‘estamos mal, pero vamos bien’”.

Los números de Poliarquía, no obstante, aún son menos negativos para Milei y el Gobierno que el de otras consultoras. En su caso el porcentaje de apoyo y aprobación es casi igual que el de rechazo y la crítica.

En cambio, al menos otras dos encuestas cerradas en los últimos días muestran un fuerte deterioro en la evaluación de la gestión del Gobierno y en la imagen del Presidente.

En el sondeo de la consultora Trespuntozero, concluido hace cuatro días, la evaluación negativa de la gestión subió casi siete puntos, para ubicarse en 59,8%, que es el valor más alto desde que Milei llegó a la Presidencia. En tanto, la evaluación positiva cayó 4,3 puntos y se ubicó en 37,2%, el más bajo desde diciembre de 2023.

Al mismo tiempo, el sentimiento respecto de Milei es negativo para el 60% de los consultados y la emoción dominante es el enojo (36,3%), seguida por el miedo (9,8%) y la tristeza (9,4%). En contraposición, solo el 33,8% de los encuestados experimenta sentimientos positivos y en este rubro predomina la esperanza (21,2%).

En la misma encuesta se refleja con claridad el impacto de los problemas económicos (poder adquisitivo y desempleo) combinados con los escándalos de irregularidades o falta de transparencia.

El ránking de los principales problemas nacionales es encabezado en la encuesta de Trespuntozero, que dirige Shila Vilker, por los bajos salarios (26,4%), seguido de la corrupción (25,3), la desocupación (18,3) y la pobreza (12,3). Mucho más lejos quedó ahora la inflación, en el quinto lugar, con un 6%.

La consideración empeora cuando se enumeran los principales problemas personales. “Bajos salarios” sigue al frente, aunque casi duplica su relevancia respecto del ranking de preocupaciones nacionales: es el mayor problema personal para el 43,8%. Luego viene desocupación (11,7) pobreza (11,1), inflación (8,4%) y, en el quinto lugar, aparece la inseguridad (7,4%).

Deterioros similares respecto de la gestión gubernamental y la imagen presidencial se advierten en la encuesta de Escenarios, donde “bajos ingresos” también es el principal problema que dicen padecer los consultados.

De todas maneras, los responsables de esta consultora, Federico Zapata y Pablo Touzon, destacan “la consolidación de un sistema con ventaja relativa oficialista. Esto quiere decir que el Gobierno no domina por consenso extendido, sino por la combinación de tres factores: una oposición dispersa, una sociedad que sigue reconociendo parte del diagnóstico anti-establishment y una demanda de cambio que, aunque más cautelosa, todavía no encontró vehículo alternativo”

En similar sentido se pronunció en declaraciones radiales Eduardo Fidanza. Aunque advierte sobre el riesgo en el horizonte de una posible fragmentación en el cuadrante de la derecha y el centro derecha, que hoy es dominada por La Libertad Avanza. Pero para eso falta mucho. Y hay demasiadas variables en danza que podrían influir y modificarse.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni Fotomontaje generado con IA

Escándalos que crecen

Si bien la marcha de la economía ocupa el lugar dominante, así como el impacto que podría tener la actual guerra en Medio Oriente, los problemas políticos y de imagen empiezan a tener un espacio destacado en la consideración pública.

Los escándalos vinculados con sospechas de corrupción o falta de transparencia no se ven abordados ni gestionados de la mejor manera por parte de las principales figuras del Gobierno y han dejado muy expuesta a la cúpula del poder, empezando por el Presidente.

El caso $Libra no deja de salpicar a Javier y a su hermana Karina, mientras se suman las manchas sobre Mauricio Novelli, el estrecho allegado y contrante del economista-presidente, que fue una pieza central del armado del fraudulento memecoin.

El contenido de su teléfono celular es explosivo y todavía no se ha hecho público todo lo que allí se encuentra. Ante ello la gran pregunta que se hacen muchos es cuál fue la razón por la que Novelli dio la clave de acceso y dejó tantos archivos, mientras sus socios se negaron a proveer las claves, borraron el contenido o entregaron dispositivos vacíos. ¿Torpeza, aviso, búsqueda de protección o qué? Por ahora, un gran enigma.

De todas maneras, lo más relevante al respecto ya no es la falta de explicaciones suficientes por parte del Presidente, sino las contradicciones o desmentidas respecto de sus afirmaciones que surgen de las evidencias que se van conociendo.

Similar mala gestión de crisis es la que involucra al jefe de Gabinete. El hábil y provocador polemista desde el estrado en la casa Rosada se convirtió de pronto en un confuso declarante sobre sus tropiezos, que, además, lo dejaron en incómoda posición dentro del Gobierno.

“Manuel [Adorni] no solo es Karina, sino también Javier y eso lo preserva. Pero no cayó bien que de alguna manera culpara al Presidente por la invitación a su esposa a viajar en el avión presidencial y, mucho menos, que blanqueara en público las disputas internas y adjudicara a estas la divulgación del video de su viaje vip a Uruguay”, dice un destacado miembro del Gobierno.

La fuente admite que, de conocerse nuevas inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos, de lo que mucho se rumorea, su suerte podría cambiar. Nadie lo descarta. Para peor, en breve debe presentarse ante el Congreso para dar, por primera vez, su informe de gestión y responder a las preguntas de los legisladores. En el Parlamento lo esperan con tenedores y cuchillos afilados.

En la primera reunión del periodo de sesiones ordinarias del Senado, celebrada anteayer, fue el blanco, junto con el Presidente de todos los dardos opositores. Lo curioso no fue que los adalides de la transparencia hayan sido los kirchneristas, cuyo gobierno sigue ocupando el podio absoluto en materia de escándalos de corrupción, con su líder y expresidenta condenada.

Lo notable fue que la defensa, esgrimida principalmente por la jefe del bloque libertario, Patricia Bullrich, consistiera en recordar los escándalos kirchneristas y hacer de la transparencia una disputa de magnitudes y matices. Como si la corrupción tuviera grados de tolerancia. Sobre todo por parte de una fuerza política que dice haber al poder con misión moralizante. Es cierto que la moral no es una cuestión objetiva.

La interna avanza

Para consuelo de Adorni, al menos temporariamente, sus enemigos internos, encabezados por Santiago Caputo, siguen en fase menguante. Sin dudas, no se trata de un consuelo para el Gobierno. La tolerancia social a las peleas del poder sigue siendo bajísima, más cuando crecen las demandas insatisfechas.

El complicado momento que atraviesa el (¿ex?)gurú, dicen en la Casa Rosada, no ha cambiado, a pesar de la cita que le dedicó anteayer el Presidente, después de un buen tiempo de ser invisibilizado.

Ese gesto fue interpretado como un intento del Presidente de aparentar concordia. Algunos libertarios destacados también lo consideran una señal de que el vínculo entre Milei y Santiago Caputo trasciende a la gestión y a la política. En ese plano se señala que también sería una forma de no quedar solo entornado por su hermana. Hipótesis sobre un arcano.

De todas maneras, en el Gobierno admiten que el avance del pacman Karina por sobre las áreas que aún controla el asesor no se detendrá y agregan que en la disputa no faltan cuestiones vinculadas con la gestión de recursos contantes y sonantes, que la hermanísima objeta.

El reciente avance sobre la Anses con el ascenso de Guillermo Arancibia, a instancias de la ministra Sandra Petovello, ante un pedido de Karina Milei, se inscribe en ese curso de acción. El manejo del multimillonario Fondo de Garantía Sustentable (FGS) es un objetivo crucial.

Nadie duda de que cuando se necesite el FGS seguirá sirviendo para financiar al tesoro con la compra de bonos, que le ha sido tan útil al otro Caputo, el ministro de Economía, en momentos de asfixia financiera. Pero habría otros propósitos. “Lo que quieren es que dejen de timbear en el mercado con esa guita”, dice un alto funcionario conocedor de estos asuntos, que deja fuera de objeciones al extitular Fernando Bearzi, recientemente renunciado.

En la primera línea del próximo embate karinista sobre el bastión caputista se encuentra, dicen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La secretaria general de la Presidencia buscará poner ahí figuras que le respondan en lugar del cuestionadísimo Andrés Vázquez, cuyos vínculos con el mundo del espionaje comparte con Caputo, el asesor.

Solo una vez capturada la usina recaudadora, “Karina entonces sí va a ir por la SIDE”, dice un funcionario de fuerte vínculo y sintonía con el karimenemismo.

Esa sería la definitiva señal de largada de la campaña electoral 2027. Un nuevo andamiaje para ir en busca de la reelección. Siempre y cuando las turbulencias y los escándalos no se interpongan en el calendario y establezcan otras prioridades. Y el humor social no siga empeorando.