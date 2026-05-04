La llamativa palabra que usó Villarruel en medio de la investigación sobre Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó este lunes la palabra “cascada” para desearle feliz cumpleaños a una seguidora en la red social X. El término empleado por la titular del Senado no parece inocente: ocurre el mismo día en que el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El testigo contó que el jefe de Gabinete le pagó US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cua. Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín.

En base a ello, Villarruel contestó a un pedido de mensaje de cumpleaños con la siguiente formulación: “¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!“. Sus seguidores, quienes captaron la indirecta destinada a Adorni, contestaron únicamente con fotos del exvocero presidencial.

La indirecta de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni en un saludo de cumpleaños Captura de Pantalla

La titular del Senado, enfrentada abiertamente con el presidente Javier Milei y sus ministros, suele cuestionar directa o indirectamente al Gobierno. La última vez fue cuando decidió no asistir a la misa en Luján, a un año de la muerte de Francisco, para no compartir la misma fila con Adorni y Diego Santilli.

Aquel día, estuvo en otro homenaje a Bergoglio, pero en la Ciudad. Como publicó LA NACION, la vicepresidenta estaba yendo a Luján cuando se enteró que ceremonial la ubicaría junto al actual jefe de Gabinete y decidió volverse. “Estaba lo peor de la casta” y “sentí que se había politizado” fueron los argumentos que esgrimió.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel Hernan Zenteno - LA NACION

La declaración del contratista en Comodoro Py

Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales. Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas.

Exhibió con detalle todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliario nuevo. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando.

Matías Tabar contratista de Manuel Adorni se retira de Comodro Py luego de declarar por las refacciones en una de sus propiedades Nicolás Suárez

Los elementos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho.

El presupuesto original ascendía a US$128.150, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas. Con esas exclusiones, el presupuesto de base quedó en US$85.050. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos US$9000, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los US$94.000. Hubo ocho meses de obra.

Más detalles sobre los pagos y el esquema de la obra

La planilla que Tabar entregó en la causa —con el desglose de cada erogación— fija el monto final en US$245.929 y permite reconstruir cómo fue creciendo el proyecto a lo largo de los meses. En ese registro se observan entregas parciales de dinero en distintas etapas de la obra, hasta completar la cifra total.

El documento también muestra el salto desde un esquema inicial más acotado hacia una remodelación de mayor escala, con la incorporación de materiales y trabajos de mayor valor. Entre los rubros más significativos aparecen las aberturas premium, con un costo cercano a los US$33.000, y sucesivos pedidos de carpintería a medida que, en conjunto, superaron los US$40.000.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación de su informe de gestión en el Congreso Santiago Oroz - LA NACION

En el exterior, las intervenciones en el sector de la pileta —que incluyeron su rediseño, revestimientos y equipamiento— demandaron más de US$13.800. A eso se sumaron otros ítems como la instalación de un sistema de climatización del agua, la construcción de una cascada y la incorporación de accesorios para un espacio de relajación.

El nivel de detalle de la planilla, junto con los registros fotográficos y de video aportados, permitió a los investigadores reconstruir con precisión el alcance y la complejidad de las refacciones realizadas en la propiedad.