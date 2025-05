Edgardo Kueider: “Si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”

El exsenador nacional destituido Edgardo Kueider, investigado por presunto lavado de dinero y por ingresar con dólares no declarados a Paraguay, dijo que se considera “condenado” a pesar de que aún la Justicia no se expidió definitivamente sobre los dos procesos judiciales en los que está involucrado.

“Quiero volver a ver a mis hijos, no me estoy fugando de nada. Si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”, dijo el exsenador peronista que se había aliado a la Libertad Avanza en una extensa entrevista que le concedió a Canal 9 Litoral, de Entre Ríos.

El senador entrerriano fue detenido el 3 de diciembre del año pasado en Paraguay con US$211.102 que no pudo justificar. También llevaba 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (unos US$500). Por este episodio, está con prisión domiciliaria en un departamento de Asunción. También está detenida en el mismo edificio que él su secretaria, Iara Guinsel.

“A ver, uno no puede salir ni a la calle. Por lo tanto, lo que puede hacer es ver televisión. Yo me dedico mucho, en realidad, a ver todo el tema de la causa, sobre todo la de la causa de (jueza Federal de San Isidro, Sandra) Arroyo Salgado. La causa de Seguritas, que hay mucho, mucho material allí. Así que me aboco a ver los avances de eso, las nuevas medidas, las cuestiones que van surgiendo… y bueno, nada, no hay mucho para hacer, digamos", contó Kueider sobre su rutina en prisión domiciliaria.

En el expediente que está a cargo de Arroyo Salgado se investiga presuntos sobornos pagados por la empresa de seguridad Securitas a la compañía de electricidad de Entre Ríos Enersa -en la que intervenía Kueider- con el objetivo de beneficiarse con contratos para brindar servicios de seguridad. Kueider era en aquel momento secretario general de la gobernación y figura en actas de directorio de Enersa, explicaron fuentes judiciales. El gobernador, por entonces, era el peronista Gustavo Bordet.

Hace un mes, en este caso, la Justicia encontró dentro de un guardarropas del exlegislador cinco videos que lo muestran a él y a colaboradores suyos moviendo grandes sumas de dinero en “lo que serían las oficinas de la casa de gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, de acuerdo con la causa penal que avanza en su contra en la Argentina.

La Justicia encontró videos del senador destituido Edgardo Kueider con fajos de dinero

“No corresponde que el propio fiscal difundiera las imágenes el mismo día que se levantó el secreto del sumario que había estado… el secreto de sumario de la causa, otra arbitrariedad e irregularidad: ¡3 meses de secreto sumario! Y el día que se abre el secreto de sumario se difunde ese video a los medios de comunicación nacionales, los propios medios lo mandaron al frente al fiscal", dijo Kueider sobre la difusión del video en la Casa de Entre Ríos. Y relativizó: “Es un video… un funcionario le traen plata y obviamente le dan el tratamiento que corresponden a ese tipo de imágenes. Después, cuando vos salís a decir “no”, esa plata son gastos reservado y te cree o no te cree".

El fiscal Fernando Domínguez precisó en su dictamen que los videos fueron “hallados entre los dispositivos informáticos secuestrados en el guardarropa de uno de los domicilios en que habitaba Edgardo Kueider en la Ciudad de Buenos Aires”. Según fuentes de la causa, las cinco grabaciones estaban todas en un mismo pendrive. Son videos de 2018 y 2019.

Kueider está detenido en Asunción a disposición de la justicia paraguaya, pero la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición para avanzar contra él en la causa local donde está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“En la causa Securita creo que no hay nadie preso. No sé… no quiero que vaya nadie preso, o sea que no tenga que ir, quien no le corresponda y el que tenga que quedar preso, que quede después de una condena. Pero, lo que está pasando acá me parece grave, me parece que hay otras cosas que tienen, que se mezclan. Son cosas muy graves que tienen que ver con otros intereses y bueno uno está acostumbrado a esto del chivo expiatorio. La verdad que estoy bastante cansado de este abuso total por parte de la autoridad de la Justicia", dijo Kueider en la entrevista sobre la causa en la que está siendo investigado en el país.

El exsenador Edgardo Kueider, cuando todavía no había sido destituido Fabian Marelli