El intendente del conurbano bonaerense que viajó a Washington para destrabar fondos de una obra paralizada por Milei

WASHINGTON.- No es tan usual en esta capital –sede de los principales organismos internacionales de crédito- encontrar a intendentes del conurbano bonaerense en reuniones con autoridades. Hace solo un mes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, que mostró su compromiso con el programa económico del Gobierno, había recibido al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y luego anunció financiamiento para proyectos en el país como complemento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Como estuvo con el equipo del ministro [de Economía, Luis] Caputo, que le dio una visión, yo vine y le di otra: no sobre la economía argentina y las planillas de Excel, sino sobre la realidad del territorio en el cual vivo”, se jacta el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que busca posicionarse como una “tercera posición” en la feroz interna de su propio Partido Justicialista (PJ) que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echevarría, en su reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en la sede del organismo en Washington. Prensa Fernando Gray

Gray, muy crítico de la gestión libertaria, mantuvo un encuentro de más de una hora con Goldfajn en la sede del BID, en su carácter de presidente de Mercociudades, una red internacional que agrupa a 400 gobiernos locales de 11 países de América Latina. Allí aprovechó para colar un reclamo local: que el organismo destrabe créditos pautados para obras paralizadas por el Gobierno en su municipio. No asoma como una gestión sencilla.

“Las máximas autoridades del BID tomaron nota, se comprometieron a estudiar y a interiorizarse del tema”, dijo a LA NACION Gray, que enfocó el pedido en la finalización de un polideportivo municipal en el distrito de zona sur que tiene un 60% de avance.

La obra del polideportivo de Esteban Echevarría que quedó paralizada. Prensa Fernando Gray

En el caso de la Argentina, el BID, como el resto de los organismos de crédito, manejan sus líneas de financiamiento directamente con el gobierno nacional. Desde que asumió en diciembre de 2023, la actual gestión de Javier Milei dejó de financiar más de 2000 proyectos.

“Es un despropósito que se otorguen créditos para obras que luego no se terminan, que el Estado tenga que pagar intereses y multas”, señaló Gray, que en Washington estuvo acompañado por el alcalde de Niterói (Brasil), Rodrigo Neves.

La interna del PJ

En tanto, tras la suspensión de las PASO bonaerenses, Gray también anticipó que al regreso a su distrito elevará un pedido para que haya internas en el PJ. “En nuestro espacio hay sectores que pretenden hacer la lista o permitir que se haga una con la lapicera o el dedo de alguien. La lista de legisladores no se puede hacer así. Hay que hacerla en una interna, con padrones abiertos”, planteó, en alusión a Cristina Kirchner, presidenta dell PJ.

“Voy a agotar todas las instancias posibles, pero un partido político no se puede negar a que haya internas”, añadió el intendente, que no ocultó que su distanciamiento con Kicillof relegó a su distrito en la órbita del gobierno provincial. “Hace años que no viene a Esteban Echeverría”, disparó.

Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales. A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 1, 2025

Esta mañana, la expresidenta hizo una publicación en sus redes sociales por el Día del Trabajador en la que envió un mensaje de unidad en medio del recrudecimiento de la interna peronista en la provincia de Buenos Aires. “En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”, expresó, luego de lanzar más dardos sobre la gestión de Milei.

El lunes pasado, una sesión en la Legislatura bonaerense había hecho recrudecer la pelea entre el sector alineado con Kicillof y La Cámpora, que responde a la presidenta del PJ.

“Acá hay dos vertientes dentro del peronismo, aunque indudablemente Axel fue puesto por Cristina Kirchner. Nosotros conformamos una tercera posición, y vamos a competir, estamos dispuestos a hacerlo en todas las instancias, porque no queremos aceptar la lapicera [para definir candidaturas] como ha sido hasta ahora”, cerró Gray.