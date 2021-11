Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, denunció torturas en comisarías y apuntó contra Sergio Berni

El dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni fue contundente en su crítica al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Desde el estudio de Intratables, por América, opinó sobre los dichos del funcionario, quien dijo que “en diciembre va a haber que hamacarse”. Al respecto, Belliboni sentenció: “Ya empezó a hamacarse y ayer (por el miércoles) reprimió salvajemente a un conjunto de organizaciones sociales en Esteban Echeverría con la Policía Bonaerense con torturas en comisarías, personas detenidas ilegalmente y gente herida de gravedad. Está denunciado y mañana va a haber manifestaciones en Esteban Echeverría”.

Belliboni se refirió así al desalojo de un intento de acampe en reclamo de alimentos. Tal como informó LA NACION, los piqueteros buscaban instalarse en la rotonda de Lavallol, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, pero la Policía disparó balas de goma, por lo que algunos manifestantes resultaron heridos. Además, hubo ocho personas detenidas.

Tras ello, y para graficar la situación que se vive, el dirigente social apuntó: “En dos años, con este Gobierno no hemos podido resolver la comida en comedores populares. No resolvemos el problema de que, desde hace dos años, recibimos polenta todos los días en los comedores populares. Me da vergüenza ya decirlo”.

De esta manera, Belliboni contó que, si bien lo discutieron con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y con su antecesor en el cargo, Daniel Arroyo, no pudieron solucionarlo. Y subiendo el tono, insistió: “Los ministros de Desarrollo Social se jactan de que hay 11 millones de personas que comen en comedores populares, pero comen más. Es un desastre y estamos muy preocupados por el tema”. Según adelantó, esto llevará a movilizaciones en las calles “porque no se aguanta más la comida que reciben”.

“Hay dos mundos diferentes. En Palermo la gente vive una vida normal, pero después voy a La Matanza, la gente come polenta todos los días y está harta”, remarcó. “Vivimos en dos realidades tan opuestas que un día van a chocar”.

Según contó, hace 15 días “una organización desesperada por la situación ingresó al Ministerio de Desarrollo Social a la fuerza, y una persona perdió el ojo por una bala de goma”.

Belliboni comparó esto con el accionar de “Sebastián Piñeira, en Chile, frente a las rebeliones populares”, y advirtió: “Ojo con lo que está ocurriendo con la represión. No fue nada sencillo lo de Llavallol de ayer (por el miércoles), la persecución por las calles y vías de Esteban Echeverría a personas que reclamaban asistencia social. Ojo, porque Berni en los últimos dos años se hizo famoso por Guernica. Guarda”.