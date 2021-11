Piqueteros heridos y detenidos en el desalojo de un intento de acampe en reclamo de alimentos

Un grupo de organizaciones sociales de izquierda fue desalojado cuando intentaba instalar un acampe en la rotonda de Llavallol, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense. Durante el operativo, que tuvo lugar anoche cerca de las 23, la Policía Bonaerense disparó balas de goma contra los manifestantes y detuvo a ocho personas , que fueron trasladadas a la Comisaría N°2 de Luis Guillón, donde permanecieron hasta la mañana de este miércoles.

“Por una Navidad sin hambre ni desocupación” era la consigna de las agrupaciones, entre las que se encontraban el MTR Votamos Luchar, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Polo Obrero Tendencia, el MTL Rebelde y el MTR 12 de Abril. El reclamo estaba dirigido al intendente de Estaban Echeverría, Fernando Gray, a quien cuestionan por no dar respuesta a la demanda de alimentos para merenderos y comedores que, desde hace meses, mantienen los movimientos sociales.

La protesta generó múltiples inconvenientes al tránsito vehicular sobre el Camino de Cintura, una arteria clave en el sur del Conurbano bonaerense. Desde el municipio se desligaron de la intervención policial y señalaron a LA NACION que quienes se manifestaron no son vecinos de de Esteban Echeverría. “Nosotros atendemos a nuestra gente, no podemos dar respuesta a los reclamos que corresponden a otros distritos” , indicaron ante la consulta de este diario. En ese sentido, agregaron: “Nosotros no gestionamos la ayuda social con las organizaciones, sino que lo hacemos directamente asistiendo a los vecinos que tenemos censados”.

“ Gray viene aplicando una brutal política de ajuste de la ayuda social y los salarios municipales , mientras hace oídos sordos y responde a las movilizaciones de trabajadores y vecinos con el despliegue del aparato represivo”, denunciaron los dirigentes sociales a través de un comunicado, en donde se exige, además de una mejora en la provisión alimentaria, un plan de obra pública para generar “trabajo genuino”.

“Este plan de lucha lo venimos desarrollando hace un mes y medio, pero el intendente Gray no da absolutamente ninguna respuesta a las cuestiones elementales que planteamos”, señalaron desde el MTR Votamos Luchar, quienes expresaron su “consternación” por lo sucedido, aunque aseguraron que la situación “lejos de hacernos bajar los brazos, nos hace seguir en la lucha”. “Es evidente que acá ha habido una represión conjunta, no solo del intendente, sino también de la provincia de Buenos Aires”, denunciaron.

Los dirigentes sociales sostienen que son los funcionarios nacionales quienes los derivan a hablar con los intendentes, pero que los jefes comunales, lejos de canalizar las demandas, les “dan la espalda”. Lo mismo ocurriría, según las agrupaciones, con el gobierno provincial de Axel Kicillof. “Por eso, frente a petitorios que se entregaron y marchas que se han hecho sin ninguna respuesta, se definió entre las organizaciones hacer este acampe”, precisaron a LA NACION.

Esta tarde, los representantes de las organizaciones realizaron una conferencia de prensa frente a la municipalidad de Esteban Echeverría para anunciar que se volverán a movilizar el viernes, a las 9, desde la estación de Monte Grande. Una decisión que, a pocos días de los comicios legislativos, contrasta con la tomada por otras agrupaciones, como es el caso del Polo Obrero. Es que la organización comandada por Eduardo Belliboni anunció ayer que “velará las armas” durante esta semana, con el fin de “no entorpecer ni ser pasto de maniobras en el medio del proceso electoral”.