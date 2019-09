Eduardo Belliboni: "Fernández y Macri tienen un pacto de gobernabilidad"

Eduardo Belliboni

El dirigente del Polo Obrero anticipó nuevas protestas en las calles y apuntó contra el candidato kirchnerista

María Paula Etcheberry 13 de septiembre de 2019

Eduardo "Chiquito" Belliboni es uno de los dirigentes sociales detrás del acampe de 48 horas frente a la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. El referente del Polo Obrero, movimiento social que responde a los partidos de izquierda, anticipó nuevas protestas y consideró "graves" los dichos del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien pidió que los movimientos sociales "eviten las calles". Al mismo tiempo, se mostró escéptico sobre la sanción de la emergencia alimentaria.

-¿Cómo evalúa la sanción de la ley de emergencia alimentaria?

-No se está abordando la totalidad del problema. La sanción de la ley tiene mucho de distractivismo político. No hace falta una ley para aumentar las partidas de los comedores, hace falta decisión política. El problema es urgente, pero ahora viene un trámite parlamentario. No se va a resolver el problema en los plazos que necesitaría la población más afectada. La idea de que la ley resuelve el problema la rechazamos tajantemente. No se resolvió nada, aunque la oposición, el Gobierno y el Congreso están intentando decir que ya está todo resuelto con la ley.

-¿Cuáles son sus reclamos entonces?

-Hay otros aspectos más que el Congreso ignoró. En total son tres puntos los que reclamamos. Está la cuestión alimentaria, pero también hay que atender la desocupación. Hay más desocupados. Por lo tanto, se requiere una apertura de programas sociales. Un desocupado necesita trabajo. Pero mientras tanto, el Estado lo tiene que apoyar. Tampoco se dio un aumento en el monto de los planes, que hoy están en 7500 pesos. El Gobierno propone un aumento ridículo de 500 pesos. Sobre estos puntos hicieron hincapié los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso. También creemos que hay que discutir un aumento en el presupuesto dirigido a programas alimentarios.

-Alberto Fernández pidió "evitar las calles" para que no se genere confrontación. ¿Qué opina sobre el pedido?

-Lo de Alberto Fernández es muy grave. Primero, porque lo dijo cuando ya había ocurrido la represión, que terminó con un grave herido, con 20 puntos en la cabeza. Es una hazaña que podría haber terminado en desastre. Lo primero que hizo Fernández, en vez de repudiar la represión, fue pedir que no saliéramos a las calles. Repudiamos el dicho, porque responsabilizó de la violencia en las calles a los que protestan. La responsabilidad es del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Alberto Fernández debería haberle pedido a la ministra [Carolina Stanley] que nos reciba. Que salgamos de la calle beneficia a los que especulan con el dólar y los bonos. Fernández está próximo a ser presidente y sus dichos hablan de que mantiene un pacto de gobernabilidad con el Gobierno. Además, el pacto social que intenta impulsar Fernández podría incluir una reforma laboral o previsional.

-¿Van a permanecer en las calles? ¿Cuál será la estrategia de ahora en más?

-Nosotros mantenemos el acampe hasta el día de hoy, por todos estos reclamos. Seguimos sin obtener una respuesta del Gobierno. Después del acampe volveremos a nuestros barrios a discutir cómo seguimos. El sábado se va a hacer un plenario de trabajadores ocupados y desocupados. Vamos a votar un plan de lucha junto al sindicalismo combativo. Se va a votar un programa de medidas frente a la crisis. No solo no descartamos seguir en las calles, sino que anunciamos que va a haber nuevas protestas. Después definiremos si serán nuevos acampes u otro tipo de medidas.

-¿Considera la posibilidad de negociar con el Gobierno para llegar a un acuerdo?

-Todavía no anunciamos medidas concretas, porque queremos darle tiempo al Gobierno de dar una respuesta. Estamos en un compás de espera, a la expectativa de que se abra una mesa de negociación para presentarles nuestros reclamos.