Eduardo Duhalde reveló que se usaron fondos de la SIDE para financiar campañas políticas en los 90

En plena reconstrucción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y en medio de la discusión presupuestaria por la reasignación de partidas al organismo, el expresidente Eduardo Duhalde reveló que durante la década de los 90′ se destinaron parte de sus fondos para financiar campañas políticas.

“Yo siempre conseguía plata para el Gobierno y la oposición. De la SIDE se conseguía en esa época”, admitió Duhalde al recordar cómo se financió la campaña para la Convención Constituyente del 94′ y otros procesos electorales de aquella década mientras gobernaba la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, el exmandatario explicó que durante esa época la Secretaría de Inteligencia destinaba dinero para el financiamiento político a pedido de los gobernadores. “Y si entendía que correspondía se los daba”, aclaró Duhalde, en una entrevista con Rodis Recalt para el podcast Generación 94.

Y tras ello precisó: “En el caso mío, siempre tuve superávit cuando goberné. Yo cuidaba la plata de la Provincia como si fuera la de mi familia. Como no quería gastar plata, y en esa época le podía pedir al Gobierno, y la SIDE tenía dinero, yo lo pedía y repartíamos el monto. Suponte que me daban un millón, buscaba a la oposición y repartíamos el dinero para tener para la campaña”.

Las declaraciones de Duhalde se dan tras la polémica que desató el DNU 656/24, que otorgaba a la SIDE 100 mil millones de pesos en fondos de carácter reservado, rechazado meses atrás por ambas cámaras en el Congreso. A su vez, ocurre mientras se discute en el recinto la reasignación de partidas destinadas al organismo para el año próximo.

Según el Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida en términos nominales el año próximo respecto de la actual. Tal como anticipó LA NACION, el organismo que conduce Sergio Neiffert –hombre de Santiago Caputo– trepará a $197,2 mil millones.

Descargo de Duhalde contra Milei

Por otro lado, este fin de semana, Duhalde salió a responder al presidente Javier Milei luego que lo acusara la semana pasada de ser partidario de un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa en 2001, en supuesta complicidad con Raúl Alfonsín.

“El Presidente es así, no puede estar sin pelear. Estos días fue conmigo y después tiene problemas con todo el mundo. No puede vivir sin pelearse”, aseguró en Radio Mitre Duhalde. En esa línea, indicó que en sus más de 50 años de vida política no se enemistó con nadie y que solo una vez le dijo a un expresidente -por Alberto Fernández- que estaba “grogui”, y después le pidió disculpas personal y públicamente.

“Las cosas empiezan así y no se sabe cómo terminan. La violencia verbal puede, y ojalá no pase, terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar. No sirve para nada. Sirve sí para poner en riesgo que haya más violencia. Hay mucha en la sociedad, originada porque a muchos no les alcanza para vivir, y eso acá y en el mundo genera más actos de violencia, robos... Yo creo que el Presidente tendría que replantearse, repensar, que así, con esto, el final puede ser malo. Yo no quiero, por supuesto”, le advirtió a Milei.

Convencido de que el líder libertario “va a pasar a la historia como el Presidente que más peleas generó”, Duhalde insistió con que es “inconducente” esta actitud y comentó sobre el rumbo de la gestión actual: “Él entiende de una cosa que yo no, la macroeconomía, pero sí entiendo de la microeconomía, que está muy mal. Le pregunto a los intendentes amigos y de otros partidos si la gente está enojada y me dicen que no, que está triste. Hay una tristeza en la sociedad muy grande y habrá que ver qué pasa ahora, pero no esperen que yo me pelee con el señor presidente, porque yo no me he peleado con nadie”.

LA NACION