Dormir tranquilos

“El que apuesta al dólar pierde”. En 1981, el entonces ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, intentó frenar con esa frase la tormenta cambiaria que se desataría poco después tras la salida de la “tablita” que había establecido su antecesor, José Alfredo Martínez de Hoz. Aunque no era exacta, la memoria pública recuerda así su sentido. Sobre todo, quienes le hicieron caso y sufrieron la pérdida de un 30% en sus ahorros.

El 2 de enero de 2002, en pleno corralito bancario, el presidente Eduardo Duhalde no dudó al afirmar que “el que depositó dólares recibirá dólares”, en un vano intento por calmar la furia de los ahorristas que reclamaban su dinero. Tuvieron que optar entre recibir bonos en dólares o pesos a una cotización de $1,40 por dólar.

Con algunos puntos a su favor, el 1° de julio de este año Luis Caputo se envalentonó: “Al que le parezca que [el dólar] está barato... Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”. Ese día el promedio del Banco Central marcaba un dólar minorista a $1237.

“Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, insistió el ministro el lunes ante las dudas que le planteaba Luis Majul en LN+. Ese día quedó en $1465, y ayer en $1433. ¿Será diferente esta vez? Ojalá.

