Eduardo “Wado” De Pedro acusó a Mauricio Macri y Patricia Bullrich de interferir en la negociación con el FMI: “Hacen lobby contra la Argentina”

Tras la caída del Presupuesto 2022, el oficialismo cuestionó a Juntos por el Cambio (JxC) que se escudó en el discurso de Máximo Kirchner para justificar el fin de las negociaciones en la Cámara de Diputados. En esa línea, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro criticó con dureza a los principales dirigentes del espacio opositor. “Lo que hicieron cuando les tocó gobernar lo están haciendo hoy como oposición, siempre se muestran palomas o halcones pero a la hora de tomar decisiones son todos halcones que piensan actúan y tienen actitudes en contra del interés de la Argentina”, manifestó.

En diálogo con C5N, el funcionario sostuvo que la oposición juega con el límite de la institucionalidad. “Son una oposición irresponsable y con mucha capacidad de daño”, lanzó. De Pedro apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero no dejó afuera a otros dirigentes, de querer interferir en las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “También dicen que hay muchos actores importantes de Cambiemos que interfieren permanentemente haciendo lobby en el FMI en contra de la Argentina”, acusó.

“Son unos genios para la manipulación, el marketing y la mentira. Habiendo hecho todo lo que hicieron, teniendo la complicidad mediática que tienen, no entiendo cómo no van a hacer política mintiendo y responsabilizando a otros. La sociedad sabe y tiene que ir asociando algunos medios de comunicación con una fuerza política que no para de poner palos en la rueda y de tener políticas que van en contra de una Argentina que tiene que crecer, se tiene que desarrollar y que se debe a los trabajadores y trabajadoras. Ponen palos en la rueda a las negociaciones con el FMI, con las negociaciones que hizo el Presidente para conseguir vacunas”, arremetió el funcionario.

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, con el jefe de bloque oficialista, Máximo Kirchner

”Están haciendo esto con la intención de que el Gobierno fracase en la solución de un problema que generaron ellos”, completó el funcionario. En ese sentido, abundó: “Necesitamos de una oposición responsable que nos diga cómo tenía que resolverse el problema del Fondo, y que sea parte de la solución”.

En este sentido, dijo que el Presupuesto que fue rechazado por la oposición fue elaborado de acuerdo a conceptos federales y de equidad territorial. “En toda negociación hay acuerdos, propuestas. Se negoció, se conversó no solo con los gobernadores de la oposición. También con el Cambiemos o el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires con el PRO. Todos nos sorprendimos ante una actitud tan destructiva, tan irracional y tan mezquina como la que es dejar a un gobierno sin presupuesto en medio de la negociación con el FMI”, manifestó.

También señaló que resulta “necesario que la Justicia investigue, juzgue y condene a los responsables de la masacre financiera y el empobrecimiento de generaciones” que significó la toma de deuda del gobierno de Mauricio Macri con el FMI. ”Hay que investigar y ponerle un corte, terminar con los ciclos de toma de deuda para fuga y para beneficiar a un minúsculo sector del sistema financiero”, concluyó De Pedro.