Mauricio Macri apuntó contra Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner

En modo halcón, Mauricio Macri opinó sobre los principales dirigentes del Frente de Todos: al presidente Alberto Fernández lo acusó de haber perdido “todo contacto con la realidad”, calificó a Máximo Kirchner como un “mentiroso serial” y aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner hará “todo lo posible” para que lo metan preso, aunque dijo que “no tiene miedo” de ese escenario.

En una entrevista con La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul en LN+, el fundador de Pro también habló sobre los desafíos que debe enfrentar Juntos por el Cambio. “No hay espacio para pelearse”, afirmó Macri sobre la principal coalición opositora, que debió atravesar varias crisis en este año electoral.

Macri: "Nosotros no tiramos 14 toneladas de piedras"

El expresidente fue en línea con el discurso de algunos integrantes de la cúpula de Juntos por el Cambio que remarcaban que la interna radical no ponía en riesgo al conglomerado opositor. De todas maneras, resaltó que “aun después de la derrota” Juntos por el Cambio logró mantener la unidad. “Algo que nunca había sucedido en la Argentina”, consideró.

El expresidente aprovechó la ocasión para elogiar al cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, que también fue entrevistado en el mismo programa. “Me gusta mucho la autenticidad del Dipy”, dijo Macri sobre el cantante que en el último tiempo intensificó su perfil opositor. A pesar de haber recibido varias ofertas, El Dipy decidió no ser candidato en estas elecciones, pero el mes pasado anunció, luego del crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, que finalmente incursionará en la política. “A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros”, afirmó en un video en redes sociales.

Macri también planteó que tiene cosas en común con los dos flamantes diputados liberales. “Vamos a acordar en muchas cosas con [Javier] Milei y [José Luis] Espert”, dijo, refiriéndose a las futuras votaciones en el Congreso.

Dipy: "Estabamos bien cuando estabamos mal con Macri"

Es trata de un nuevo guiño hacia los liberales que le puede traer problemas con sus socios de la Unión Cívica Radical, porque una eventual integración de Espert y Milei de cara al 2023 ya divide aguas en Juntos por el Cambio. Recién consagrado como nuevo jefe del radicalismo, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales le cerró la puerta a los libertarios. “La incorporación de Javier Milei es un límite. No se puede mezclar todo”, advirtió.

La gestión de Fernández

El exmandatario fue muy crítico con el actual Gobierno. Caracterizó la gestión de Alberto Fernández como una mezcla de “incapacidad, prepotencia e ignorancia”.

“Han destruido la confianza interna y externa”, afirmó. “Nunca vimos partir tantos jóvenes de la Argentina” como desde que inició este Gobierno, agregó. “Eso lograron en estos dos años”, lanzó.“ Con gente como [Roberto] Baradel no hay futuro”, dijo sobre el secretario general de Suteba.

El expresidente consideró que Alberto Fernández perdió “todo contacto con la realidad” y se preguntó si “tiene alguna capacidad de escuchar” al ser consultado por una sugerencia para su sucesor. “Por suerte cada vez habla menos”, agregó.

Macri: "No me anoto en ninguna carrera"

Macri también cuestionó el fallo que absolvió a Cristóbal López y Fabián de Sousa por la retención de miles de millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos. “Es absurdo que quienes se robaron 1300 millones de dólares ahora nos acusen”, aseguró y sumó: “Que devuelvan los impuestos y dejen de inventar. No quise C5N nunca. Es al revés. Ellos me lo ofrecieron”.

“El populismo no puede vivir sin la mentira. En mí gobierno se decía la verdad”, afirmó el expresidente sobre su mandato. “Este Gobierno tiró las pruebas a la basura”, consideró.

El expresidente también se refirió a la economía. “Ellos dejaron un déficit monumental”, señaló, y calculó que desde que asumió el actual gobierno ya se endeudó en estos dos años “más de 60.000 millones de dólares”. Lo calificó como “un récord histórico”.

“Estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo pero soy optimista”, dijo Macri sobre la situación actual, quien vaticinó “el fin del populismo en la Argentina” pero afirmó que no se anota en ninguna carrera para ser presidente en 2023.

“El gobierno perdió contacto con la realidad”, resumió Macri y apuntó: “Ya no es el 41, hay una mayoría que dijo esto no va más”. Aunque advirtió: “No subestimemos a esta gente. Nosotros no tiramos 14 toneladas de piedras”.