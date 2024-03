Escuchar

En la noche del miércoles el diputado nacional José Luis Espert y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sacaron chispas en torno a los fondos coparticipables de la provincia del norte. El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso le recriminó al salteño que su distrito recibe más dinero del que aporta por la Ley de Coparticipación y le recomendó ajustar las cuentas públicas. El mandatario provincial no se quedó callado y lo acusó de no defender los intereses del pueblo sino solo del gobierno nacional.

El acalorado cruce sucedió en la pantalla de TN durante una entrevista a sendos invitados. Allí Sáenz se dio a la tarea de ponderar el llamado a una reunión entre el Gobierno y los gobernadores, que tendrá lugar este viernes en vistas del eventual Pacto de Mayo. El jefe provincial aseguró que asistirá a la cita del 8 de marzo, pero insistió en que el Ejecutivo debe tomar medidas equitativas para todas las provincias y no discriminar entre el interior y el AMBA.

“La gente es la que está sufriendo el ajuste. La política tiene que acompañar, y los gobernadores y municipios también. Hay medias intempestivas que deben solucionarse con consenso”, analizó el gobernador de 54 años. “Por no haber votado la ley, se decía, que el castigo fue la quita del Fondo Compensador al Transporte, pero me pregunto por qué no en el AMBA. Son represalias selectivas”, disparó y aclaró: ”No busco hacer un relato de federales y unitarios. Pero tendríamos que tener la posibilidad de poder participar”.

Gustavo Sáenz junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos Pablo Aharonian

En ese momento, el periodista Marcelo Bonelli le consultó sobre el pedido de restituir Ganancias que podrían hacer las provincias para seguir con la firma del acuerdo con el Gobierno. Pero Sáenz se mostró reacio a insistir con esa solicitud y, en cambio, destacó la necesidad de avanzar con un ajuste interno. Aunque reclamó la falta de infraestructura en la provincia que depende del Gobierno.

“Siempre voy con esperanzas”, dijo sobre el mitin del vienes. “Es el mejor camino que se ha elegido”, evaluó. “Lo que tenemos que buscar es la Argentina del encuentro y el federalismo. Pero las autopistas terminan en Córdoba... desde Santiago del Estero hasta Salta y Jujuy son las rutas de la muerte. Tenemos que pagar hasta tres veces más la luz y el gas... Comparemos la factura de la luz del más pobre de Salta y el que vive en Puerto Madero. No es justo”, se quejó.

Fue en ese punto que intervino el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert. El economista resaltó que algo que podría ser beneficioso para Salta sería la apertura de mercado y la competencia de productos. “A provincias como Salta le recontra conviene que la coparticipación termine tal y como está concebida, que hoy por hoy le quita a las provincias ricas y les da a las chicas. Le convendría una economía bien abierta para que Salta pueda inundar al mundo con los productos que tiene”.

Sáenz replicó que el norte argentino “es un gigante dormido” con mucho para ofrecer al país, pero que no cuenta con las mismas posibilidades. A su vez, pidió “estabilidad institucional”, ya que entiende que esto es lo que permitiría a provincias como Salta captar inversiones extranjeras que potencien el desarrollo interno.

José Luis Espert junto a Javier Milei en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso Hernan Zenteno - La Nacion

La tensión comenzó a escalar cuando Espert dijo, con tono provocador, que de ahora en más Salta produciría más y por ende le daría más a Nación. “ Le va a dar plata al gobierno nacional para que no suba Ganancias ”, chicaneó el diputado. Pero el gobernador no lo dejó pasar y disparó: “ ¿Usted es diputado nacional por...? ”.

Enseguida, Espert le replicó: “Los diputados nacionales defendemos a todo el pueblo. Si la tiene clara, gobernador, tiene que ser abanderado de pedir la apertura al comercio para que Salta explote”. En tanto, Sáenz contestó: “No veo que defienda al norte argentino, sino al gobierno nacional. No soy delegado nacional de nadie como usted. Usted defiende solo los intereses de su gobierno”.

El cruce televisivo tiene un trasfondo. Se remonta a un fugaz intercambio en X que se dio unos días atrás. En esa ocasión, Espert fustigó por el mismo tema [la coparticipación] al gobernador de la provincia de Salta en base a una declaración en la que expresó: “Los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

Espert citó la publicación y escribió: “Perfecto. Entonces gobernador Sáenz, Salta recibe de coparticipación mucho más de lo que aporta. Devuelva la diferencia , baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños. Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar...y recaudar”. El mensaje no fue retrucado por el mandatario provincial pero sí recibió críticas de sectores del oficialismo salteño.

LA NACION