El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto mantuvo un tenso cruce este miércoles con el periodista Jonatan Viale por el aumento del 30% que dispusieron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente.

“¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?”, recibió Viale al legislador. “¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?”, respondió Pichetto. “¿Para vos está bien ese sueldo?”, preguntó Viale. “¿Vos creés que el Congreso es muy malo? El Congreso ha dado muestras de alto respecto por la figura del Presidente. No hubo un grito, una agresión. Lo hemos escuchado incluso hasta los agravios”, respondió en relación al comportamiento de ambas Cámaras durante la apertura de sesiones.

Viale insistió en su pregunta sobre el incremento salarial. “Acabamos de presentar una iniciativa para ajustar [por inflación] las jubilaciones. 1.500.000 ganaba un diputado. ¿De veras? ¿En serio querés hablar de este tema? Pero por favor”, comenzó a ofuscarse quien fuera candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019. “Sí. A la gente le hace ruido, Miguel, ¿cómo que no? ¿No te das cuenta? Sos inteligente”, volvió a persistir Viale en TN.

“Me niego a hablar de este tema. Te mandó el diputado [José Luis] Espert lo que cobra. Son 2.200.000 pesos”, intentó desestimar el diputado. “¿Esta bien eso?”, preguntó Viale. “Es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional”, aseguró. “¿Sabés qué sería bueno en la Argentina y que te preocuparas mucho? Ver cuanto gana un gerente de la AFIP, del Banco Nación, cuánto gana un juez de primera instancia, un camarista”, apuntó Pichetto.

“¿Cuanto ganan?”, repreguntó Viale. “No voy a hablar porque yo no soy botón”, respondió el diputado. “No me gusta, no me gusta esto. Vos me traes acá y hay un montón de temas que son importantes en el país. Y te indignás y, bueno, tenés derecho a indignarte”, valoró.

“¿No creés que a la gente no le jode?”, preguntó Viale. “Creo que a la gente no le jode porque ¿sabés qué es lo que pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo. El personal del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado y había una actualización pendiente. El diputado va en línea con lo que se le aumenta al personal”, remarcó Pichetto.

Luego fue el periodista Franco Mercuriali quien insistió con la misma pregunta. “No te prendas en esta, nene”, le respondió con cierto tono paternal Pichetto. “Ya sé que hay almas bellas en este programa. Son muy buenos, son todos buenos, dale”, dijo.

“Lo que digo es que si vos querés tener un proceso democrático en la Argentina tenés que tener niveles salariales medianamente razonables. Sé que hay gente que está sufriendo, que tiene inconvenientes graves, que el ajuste es muy duro y se siente. Todo eso lo comprendo”, afirmó el diputado.

“No derramo una lágrima”

Sobre la gestión de Milei al frente del Ejecutivo, Pichetto expresó: “Entiendo el proceso político institucional, tengo algo de experiencia. Indudablemente un Gobierno recién asumido requería de un apoyo del Congreso Nacional. Voté en general [la ley ómnibus], lo fundamenté, y además voté todos los artículos, todos los incisos”.

El legislador remarcó: “No derramo una lágrima por los fideicomisos. Hay fideicomiso para la mujer golpeada, para la mujer viuda, sola, hay de todo. Hay algunos armados por ley, otros por decreto”. Pero sostuvo que el mandatario tiene margen para actuar: “El Presidente tiene todas las facultades para entrarle a ese tema porque del otro lado está el BICE, que es un banco público, y el Banco Nación [también estatal]”. Para Picheto, Milei podría haber dejado de financiar y analizar qué pasa e intervenir, ya que estaba facultado para eso y no necesitaba de la ley ómnibus.

“En la mega ley, el proceso de creación de la ley con la participación de algunos estudios, con Sturzenegger que no entiende nada de derecho, que cree que una ley de 600 artículos la tenés que aprobar en una sola votación es como un código”, criticó el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. “Lo que digo es que hay un problema de sobre abundancia”, precisó y puso como ejemplo que por un lado puede ir la delegación financiera y, por otro, por separado todos los fideicomisos, por ejemplo.

