A casi un día del allanamiento realizado en la segunda quinta de Pilar vinculada a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún se desconoce qué resultados concretos arrojó la medida, que comenzó antes de la medianoche y se extendió hasta las cuatro de la madrugada de este sábado, según pudo reconstruir este medio.

El procedimiento, ordenado por el juez Daniel Rafecas, estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal y contó con la presencia de personal del Juzgado Federal N° 3 durante todo su desarrollo. Según fuentes al tanto de la investigación, recién el lunes se esperan novedades sobre los resultados del allanamiento.

Si bien la investigación no está delegada, la fiscalía que interviene en la causa, cuyo titular es Ramiro González, ya conformó un equipo de trabajo y quedó asignado al caso.

La novedad en la causa, que nació hace casi un año tras una denuncia de la Coalición Cívica, se produjo a raíz de una nueva presentación del espacio que lidera Elisa Carrió, en la que los dirigentes Matías Yofe y Facundo Del Gaiso aportaron información sobre una segunda propiedad vinculada a las autoridades de la AFA.

La primera quinta vinculada a la AFA, en Villa Rosa, Pilar Ricardo Pristupluk

Esta segunda propiedad también estaría ligada a Real Central, la sociedad que integran el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, sobre quienes recae cada vez con más fuerza la sospecha de que serían testaferros de las autoridades de la AFA, especialmente de su tesorero, Pablo Ariel Toviggino, cuyo vínculo con la primera quinta quedó reflejado en algunos de los elementos secuestrados, como bolsos y placas con su nombre. En el entorno de Tapia, subrayan que el dirigente no está imputado en este expediente y no está siendo investigado.

La casa, ubicada también en Pilar, a 11 kilómetros de la otra, podría representar en la causa una nueva manifestación patrimonial del presunto esquema de lavado que investiga la Justicia.

La hipótesis es que fondos de la entidad que lidera Tapia habrían sido utilizados para adquirir bienes que quedaron a nombre de terceros. En el centro de esa maniobra estarían Pantano, que supo ser dirigente de la AFA, y su madre, Conte.

La nueva propiedad apareció en el radar de la Justicia en momentos en que se esperan los resultados de dos grandes peritajes que se pusieron en marcha meses atrás, el primero de ellos en abril.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Uno apunta a determinar el valor de más de 80 bienes, entre ellos inmuebles, autos y motos -todos a nombre de Real Central, la sociedad de los presuntos testaferros-; la otra, a examinar los ingresos de la AFA, sus contratos comerciales y el destino del dinero que percibió la entidad. Esta segunda medida apunta directamente a los negocios de la AFA.

Entre otras cuestiones, el peritaje contable busca reconstruir cómo se decidió la contratación de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Javier Faroni, que cobraba una comisión del 30% por gestionar los ingresos comerciales de la entidad en el exterior y quedó marcada por la sospecha de haber desviado millones de dólares.

El regreso de Rafecas

La causa nació hace casi un año, pero estuvo bajo la órbita de Rafecas menos de tres semanas. El expediente fue y volvió, empujado por Pantano y Conte, que buscaron con dedicado esfuerzo radicarlo en Pilar. Pero la Corte puso fin a esa contienda de competencia y lo reubicó en Comodoro Py, en el juzgado de Rafecas, donde había nacido.

En los menos de 20 días que tuvo la causa a su cargo, Rafecas ordenó los dos allanamientos a las quintas. El primero, el 20 de diciembre del año pasado, pocos días después de iniciada la investigación, y el segundo, ayer, horas después de la presentación de la Coalición Cívica.

El primer allanamiento fue clave porque los elementos secuestrados afianzaron la sospecha que había dado origen a la causa: que detrás de los titulares registrales de la quinta podían estar las autoridades de la AFA. Se secuestró una flota de vehículos costosos, motocicletas, un bolso y una placa homenaje con el nombre de Toviggino y dos kartings como los que usaba su hijo en competiciones.