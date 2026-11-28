La vía del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver una disputa con Gran Bretaña era un camino riesgoso y era previsible un fallo adverso para la Argentina. Así lo entienden expertos en derecho internacional –varios de ellos con experiencia en la función pública- consultados por LA NACION.

La excanciller Susana Malcorra se preguntó si “las dinámicas políticas que llevaron a instalar Malvinas en el centro de la escena no han jugado en contra de la templanza y juicio necesarios para plantear la cuestión con la solidez jurídica necesaria y el manejo de los tiempos y la oportunidad que las instancias internacionales reclaman”.

El presidente Javier Milei, al hablar en septiembre pasado en las Naciones Unidas, en Nueva York Captura de videoi

Malcorra aclaró que no cuenta con los elementos necesarios para entender cómo el gobierno argentino construyó el caso. “Eso limita mi capacidad de ofrecer una opinión realmente informada como la seriedad del caso amerita”, precisó.

Sin haber leído el fallo en su totalidad, la excanciller de Mauricio Macri entiende que las instancias internacionales son muy poderosas, pero requieren de una aproximación con templanza jurídica, sin urgencias políticas, de modo de maximizar las chances de éxito. “Son posiciones de Estado que defienden los intereses de la Nación, más allá de la coyuntura política”, explicó.

En ese sentido, Malcorra mencionó el reconocimiento de la extensión de la plataforma continental argentina como ejemplo de un muy buen manejo de nuestro país en el plano internacional. “Fue un trabajo largo, técnico, multidisciplinario y que trascendió los muchos gobiernos que estuvieron involucrados. No hubo oportunismo en su armado y se logró la máxima concesión admisible en el fallo”, recordó.

La excanciller Susana Malcorra

En tanto, el embajador Ricardo Lagorio, que fue representante del gobierno argentino ante las Naciones Unidas, consideró que el fallo era previsible. “Ahora la pregunta inevitable es se era correcto ir al Tribunal Internacional del Mar. Desde 1982 la Argentina siempre enfocó la cuestión Malvinas en Nueva York, sin salir del ámbito político y diplomático”, dijo, al advertir sobre los riesgos de la vía judicial.

“En el tema Malvinas la Argentina debe manejarse con cuidado. La Asamblea General de las Naciones Unidas siempre reconoció la disputa por la soberanía y pidió a las partes que se sienten a negociar. Ingresar en otro ecosistema jurídico era un abordaje distinto”. Consideró, además, que el Tribunal del Mar no se iba a pronunciar sobre el fondo del conflicto porque no es de su competencia”.

Con una visión más política, el exsenador Federico Pinedo se expresó en X. “Acá no se perdió ningún derecho, sino que se defendieron nuestros derechos. La Argentina se comprometió con los medios pacíficos, que son los judiciales y la negociación. Hay que usarlos a ambos. Esto recién empieza. Es vergonzoso o lamentable que festejen opositores”, señaló.

Para el docente e investigador Nahuel Maisley, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar es una derrota dura para la Argentina.

“Pero el tribunal no dijo que la Argentina no tuviera razón, ni respecto de la disputa de soberanía, ni acerca de la licitud del proyecto Sea Lion bajo el derecho internacional general. Dictaminó que no puede decidirlo”, sostuvo Maisley, al señalar que tal como estaba planteado, el caso obligaba a resolver primero quién es soberano sobre las islas. El especialista recordó que la competencia del tribunal se limita a las controversias sobre la Convención del Mar, que no regula la soberanía territorial. “Si Sea Lion viola otras normas del derecho internacional, ajenas al derecho del mar, es una pregunta que la decisión deja intacta”.

Maisley explicó que el fallo era un resultado posible y por eso las chances de éxito eran moderadas desde el principio. “El tribunal se aferró a una lectura restrictiva de su competencia, en línea con los precedentes del sistema que sostienen que una controversia que exige decidir sobre soberanía territorial no es una controversia sobre la Convención del Mar”.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

La disidencia del jurista Vinuesa

Al margen de las opiniones, el jurista argentino Raúl Vinuesa actuó como juez ad hoc en el caso analizado por el Tribunal Internacional del Mar y fue uno de los tres magistrados que firmaron sus votos en disidencia.

Al igual que sus colegas Neeru Chadrashekharan Patel (India) y Shunji Yanai Horinouchi (Japón), el doctor Vinuesa cuestionó los fundamentos de la mayoría y advirtió que no se consideró el riesgo de daños irreparables al medioambiente marino, como una de las consecuencias que podría generar el avance del proyecto Sea Lion.

El jurista Vinuesa recordó la ocupación británica por la fuerza en Malvinas, que expulsó a la Argentina en 1833, y junto con Horinouchi citó pronunciamientos de las Naciones Unidas que reconocen que el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido constituye un “caso pendiente de descolonización”. Y estimaron que la interpretación mayoritaria es una “grave distorsión de la solicitud de la parte demandante”.