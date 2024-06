El análisis de Carlos Melconian sobre la situación económica del país: “Crédito y confianza es lo que le falta a la Argentina”

Escuchar

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian realizó un análisis sobre la situación que está atravesando el país en materia económica y hacia dónde va el rumbo de acuerdo a las políticas de Luis Caputo. También, sostuvo que el Gobierno debe cuidar el crédito y no prometer cosas que no va a poder cumplir.

“Lo que se está viviendo es un plan financiero aplicado a la emergencia, no un programa económico ni para reactivar nada”, manifestó Melconian en TN y continuó: “Un plan financiero no es sostenible in eternum. Por eso, sigue estando en juego la sostenibilidad de los resultados obtenidos en los primeros cuatro o cinco meses y sigue teniendo algunos signos de interrogación de hacia dónde va la política cambiaria, la política del Banco Central, a dónde va la política de tasa de interés y el programa fiscal con tantas incógnitas. La Ley Bases sí o la ley Bases no, tienen un pedacito fiscal que no es lo mismo”.

El excandidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich destacó que lo que le falta a la Argentina es “crédito y confianza”. Y planteó reparos al reciente anuncio de Caputo en el que aseguró que, de aprobarle la Ley Bases, habría una baja en la alícuota del impuesto PAIS para importadores. “El cepo está, las retenciones están, el impuesto país anunciado anoche, ¿sabés cómo quiero ver qué viene ahí atrás?”, planteó.

Entre otras cuestiones, el economista confesó: “A mí, en la campaña, me querían decir que teníamos que ir a decirle al campo que íbamos a sacarle las retenciones y el impuesto PAIS. Yo trataba de convencerlos de que si había una persona que tenía que tener crédito el primer día de gobierno era el presidente de la nación y la segunda es una persona que no les mienta”. De esta forma, remató: “¿Cómo, para ganar votos, vas a ir a decirle ‘yo les prometo’?”.

A seis meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, Carlos Melconian consideró que “todavía no se sintió un fenómeno” respecto a su gestión y que lo que la gente está sintiendo “es que ha perdido poder adquisitivo”, tanto en cuanto al salario formal, como el sector público y jubilatorio, a lo que también adjudicó: “No se levantó el cepo ni hay una política cambiaria abierta para abrir el comercio”.

En esta línea, criticó una de las propuestas que Milei marcó durante su campaña electoral: “Si alguna mini brisa a lo largo del mes de mayo en materia monetaria se percibió, es el anticamino del Presidente porque monetizó pesos en lugar de dólares. Pareciera que ahí, en lugar de ir a una endógena dolarización, estamos yendo a una endógena pesificación. En un mes, donde aumentó levemente la demanda de dinero, un camino inverso al que busca la bimonetaridad, ni que hablar de la dolarización”.

Además, definió al Presidente como una persona a la que no le molesta que lo muestren como “dedicado exclusivamente a lo económico” y observó: “Lo dice un economista, que cree en la relevancia de la economía, pero le falta la patina de programa, de país, de desarrollo”.

