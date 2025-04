Melconian anticipó un “cambio rotundo” en el plan del Gobierno y habló del precio del dólar sin cepo

El economista Carlos Melconian analizó este sábado el anuncio del gobierno de Javier Milei de la salida del cepo cambiario para personas desde el lunes tras la llegada de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones. En ese marco, el también expresidente del Banco Nación anticipó un “cambio rotundo” en el plan económico de la administración libertaria y habló del precio del dólar sin cepo, que flotará entre los $1000 y $1400.

“En lo macroeconómico no estamos en la etapa 3″, introdujo Melconian sobre lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su conferencia de prensa. Luego el exfuncionario aclaró: “Estamos en un cambio rotundo. Eso de tirar hasta las elecciones ya murió. Viene un cambio rotundo porque si no, el acuerdo con el FMI no salía. Hay cambios evidentes en lo cambiario y monetario. Seguir tirando dólares para tener una brecha baja no va más”.

Por otro lado Melconian aseguró que la salida del cepo para personas (la posibilidad de comprar dólares sin restricción) “no es una demanda social” sino que la gente pide la baja de la inflación y estabilidad. En esa línea, sostuvo: “Esto es el camino a la normalización porque todavía falta que las corporaciones tengan libertad cambiaria. El amontonamiento de plata que vamos a recibir... es como que le han dado tranquilidad financiera a los pagos del exterior con este nuevo blindaje”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili Presidencia

En vistas a lo que pueda llegar a ocurrir el lunes cuando abra la cotización, dado que el Gobierno va a mantener una banda móvil de entre $1000 y $1400, Melconian no dio pronósticos del nuevo valor que pueda llegar a tener el dólar en la semana. “No es fácil salir de la banda cambiaria. La bandita dentro de la banda era el precio del blend y el techo de los paralelos reinante el viernes. Así que tiene que ser un número lo suficientemente ágil. En términos de las reservas netas internacionales que ha fijado el Fondo, pareciera que el Gobierno se dio seis meses para ordenarse", consideró en diálogo con radio Mitre.

La banda móvil, según explicó el Gobierno, elimina el esquema de crawling peg que funcionaba hasta ahora y libera parcialmente la flotación del tipo de cambio. Los límites de esa banda se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. En paralelo, se desactiva el dólar blend, el mecanismo que permitía liquidar exportaciones en un 80% al tipo de cambio oficial y un 20% en el financiero.

En otro tramo de la entrevista, Melconian indicó que la situación cambiaria que sostenía el Gobierno ya no era viable y que el anuncio se trató de un “cambio urgente”, de lo contrario “esto iba a una crisis”.

“Voló por el aire la tablita cambiaria. Evidentemente el dólar no va a quedar donde estaba. La política cambiaria ha hecho un giro importante, casi digo en el buen sentido porque lo otro no iba más. Había una cuestión ficticia llamada base monetaria alta, de que hace siete meses no emitimos, eso no es cierto, es una fantasía”, insistió el economista.

Siempre en esa línea y en referencia a los varios cruces que mantuvo con Milei por el plan económico, aseguró que el Gobierno “tiene que recapacitar” respecto a las opiniones diferentes entre los economistas. “Cuando uno vive el presente puede haber opiniones diferentes. No se descalifica, se analiza, porque tiempo después empujados por el pragmatismo el Gobierno ha hecho un giro rotundo, donde quedan en el pasado todas las descalificaciones y las cosas que dijo. Este [el anuncio] tiene que ser un mensaje conciliador”, marcó.

Inflación y actividad

Por otro lado, Melconian anticipó cambios en los niveles de inflación y de actividad económica, que tuvo un repunte en los últimos meses. “El Gobierno compró tranquilidad financiera. Este programa y sus modificaciones son una nueva apuesta a los mercados. Están esperando que el timing electoral los ayude en términos de un nuevo dólar, una nueva inflación y una nueva actividad”, sostuvo.

Carlos Melconian. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En ese contexto, dijo que la inflación “encontró un piso del 2%” y que el 3,7% de marzo es porque se sumaron otros aumentos. Sin embargo, advirtió: “Si sigue así, vamos a llegar al 18% a mitad de año, que es la meta anual”.

Por último, indicó que los anuncios del viernes por la noche no suponen un plan de estabilidad que, según Melconian, recién podría llegar en el 2026. “Es para ganar terreno”, cerró.

LA NACION

Temas Carlos Melconian