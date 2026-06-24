El armado de los Milei: en Córdoba, los libertarios acercan intendentes para ganar presencia territorial de cara a 2027

CÓRDOBA.− Aunque la agenda nacional consume buena parte de la energía de La Libertad Avanza (LLA), en Córdoba −un distrito que aspira a ganar el próximo año− el diputado nacional Gabriel Bornoroni se hace tiempo para conversar con intendentes y empezar a armar una red de alianzas que le de más territorialidad a la fuerza. En esa línea, organizó dos encuentros de algunos jefes comunales con el ministro del Interior, Diego Santilli, y prepara otro con el titular del Banco Nación, Darío Wasserman. “Temas de gestión”, señalan las fuentes consultadas por LA NACION. Es obvio que también hablaron de política partidaria y fondos.

Son los intendentes de Pro y la UCR −el otrora Juntos por el Cambio (JxC)− los que integran el grupo de interés para los potenciales candidatos a gobernador en 2027. Suman alrededor de 200 sobre los 427 que hay en la provincia. “Muchos de ellos tienen interés en hablar con LLA, ven que puede haber un cambio el año que viene y empiezan a perfilarse”, dice a este diario un referente libertario cordobés.

En la actualidad, los libertarios cuentan con una docena de intendentes alineados, la mayoría electos por la UCR y Pro que ya se cambiaron de fila. Entre ellos están los de ciudades como La Calera, Villa Allende, Oncativo, Manfredi, Valle Hermoso y Jesús María.

En el arranque del año −casi en paralelo a la visita del presidente Javier Milei al Festival de Doma y Folklore de Jesús María−, Bornoroni logró sumar a seis alcaldes del departamento San Justo, de cuya cabecera (San Francisco) es oriundo el gobernador Martín Llaryora.

Con JxC extinguido, muchos de los intendentes que tienen la posibilidad de ir por la reelección buscan garantizarse acuerdos con LLA. La estrategia es la misma que domina a buena parte de los gobernadores aliados: que, al menos, la fuerza no ponga candidatos competitivos en sus terruños.

Cuando Llaryora lanzó el “cordobesismo ampliado” sumó una decena de intendentes electos por JxC. Esa dinámica perdió fuerza.

Por segunda vez en unos meses, Bornoroni visitó a Santilli con un grupo de intendentes; también fueron de la partida la diputada nacional Laura Rodríguez Machado y la exdiputada y ahora integrante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) Soledad Carrizo. En el primer encuentro participó el “radical con peluca” Luis Picat, diputado nacional y exintendente de Jesús María. Los tres orbitaron en torno a Patricia Bullrich.

Obras y fondos fueron parte del repertorio del tema, pero dijo presente el interés de los participantes por saber qué proyecto tiene “la mesa política” mileísta para Córdoba. El ministro les respondió “ganar”.

También el exdiputado radical Rodrigo de Loredo se muestra activo con intendentes. Participó de una reunión del Ente de Intendentes Radicales, donde también estuvo el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer. “Llaryora usa los recursos de los intendentes para financiarse”, dijo De Loredo, quien varias veces planteó su decisión de competir por la gobernación el año próximo.

El expresidente Mauricio Macri que, como contó este diario, vendrá a Córdoba después del Mundial, podría apoyar esa postulación. Armar una tercera vía entre el peronismo local y los libertarios. Todavía no hay nada dicho. Macri estuvo con Llaryora hace unos meses y la conversación giró en torno a la misma posibilidad, pero a nivel nacional.

El senador Luis Juez, quien mantiene su apoyo a Milei aunque ya sin las cenas que solían compartir, también había adelantado su deseo de volver a postularse para la Gobernación. En dos oportunidades quedó cerca de lograr el objetivo. Sin embargo, en función de cómo se presente el escenario, podría aceptar acompañar a Bornoroni como vice.

En esta provincia, el 6 de septiembre elige intendente Marcos Juárez, la ciudad del sudeste que fue la cuna de JxC. La actual intendenta, Sara Majorel, anunció esta semana que no irá por un segundo mandato. En 14 días cierra la inscripción de alianzas.

Pedro Dellarosa, quien participó del gobierno provincial como ministro, quiere competir con el sello de Pro y no descartó la posibilidad de un acuerdo con LLA. El peronismo local llevaría su candidato, lo mismo que el vecinalismo.