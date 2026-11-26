Mientras los diputados debaten el presupuesto para 2027, cuya sanción en general pretende obtener el Gobierno antes de que concluya la jornada, los rectores universitarios y distintos sectores de la oposición a Javier Milei buscaban esta tarde reunir voluntades para rechazar el capítulo de la ley de leyes referido al financiamiento de las casas de altos estudios, ya que no contempla la normativa vigente, que está en pleito judicial.

Según pudo saber LA NACION, el objetivo de los bloques opositores e incluso de algunos aliados al Gobierno es que caiga el capítulo de proyecto libertario referido a las universidades. La votación se espera para la madrugada en la Cámara baja, cuando llegue el turno del debate en particular.

El gobierno aisló el financiamiento universitario en el Capítulo II del presupuesto (art. 11). La oposición dura quiere elevar las partidas de $7,3 a $11 billones; la UCR pide una suba menor. El Gobierno busca evitar que una eventual derrota arrastre otros artículos. — Delfina Celichini (@delficelichini) November 26, 2026

En el proyecto del oficialismo, el financiamiento universitario se ubica en el capítulo II, artículo 11, de acuerdo a un reordenamiento que anunció esta tarde desde el recinto el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza). La iniciativa destina $7,35 billones a las universidades nacionales, condiciona las transferencias a la presentación periódica de información sobre la ejecución presupuestaria y restringe las pautas salariales a las plantas de personal a noviembre de 2026.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez, la última vez que fueron al Congreso Fabián Marelli

Los rectores, en cambio, plantean que para ajustarse a la ley serían necesarios $11 billones, casi un 50% más de lo que contempla la iniciativa oficial. También advierten que la planilla oficial mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida una caída real del 24,9% respecto del presupuesto de 2023.

En una carta abierta dirigida a diputados y senadores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió ayer que las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año si el Congreso aprueba el Presupuesto 2027 sin incorporar los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

En este escenario, dirigentes y militantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) se convocaron este jueves en las inmediaciones del Congreso para volver a protestar contra el “desfinanciamiento” del sector.

Opositores y aliados, en contra

Al tiempo que referentes de distintos espacios políticos emitieron señales de apoyo a los universitarios. Por caso, el peronista Sergio Massa acudió a la Universidad Nacional de Córdoba, donde presenció un foro de “IA y políticas públicas”. Los diputados del Frente Renovador, como Cecilia Moreau, votarán en contra del artículo del Gobierno referido al financiamiento universitario.

Sergio Massa, este jueves en la Universidad Nacional de Córdoba

A su vez, el gobernador mediterráneo Martín Llaryora dio una señal en el mismo sentido anoche desde una sede de la universidad provincial de Córdoba. “Hoy no traemos motosierra, hoy traemos una universidad a Morteros”, dijo el mandatario al inaugurar el nuevo edificio de 2.555 metros cuadrados, donde se ofrecerán diez carreras vinculadas con la educación, la tecnología, la industria y el desarrollo productivo regional.

Los diputados por Córdoba Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brugge, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres votarían esta madrugada contra el artículo del Gobierno sobre el financiamiento universitario. La misma línea adoptarían otros bloques que en su momento apoyaron la ley que ahora se discute en la Justicia.

La protesta de la FUA, en inmediaciones del Congreso

En la víspera, el fiscal general de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, ratificó en un dictamen la inconstitucionalidad del decreto de Milei que frenó la ley de financiamiento de las universidades, que votó el Congreso. Con este pronunciamiento, la Cámara quedó en condiciones de resolver sobre la declaración de inconstitucionalidad que había declarado el juez Martín Cormick.