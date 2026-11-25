Antes del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el recinto del Senado tuvo lugar una escena que a más de uno le hizo recordar las reglas de decoro que históricamente impuso Miguel Pichetto cuando era el hombre fuerte del PJ en la Cámara alta.

Pero ahora la que pidió respetar la “austeridad” y “seriedad” de la Cámara alta fue Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien utilizó los viejos argumentos pichettistas para reclamar que senadores de la oposición quitaran de sus bancas algo que la perturbó.

Patricia Bullrich en el recinto, luego de pedir el retiro de las muñecas del Garrahan Santiago Filipuzzi

La exministra de Seguridad se refirió así a unos muñecos colocados en apoyo al reclamo por el Hospital Garrahan en las bancas de Martín Soria (Río Negro), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires). Se trataba de las clásicas muñecas “quitapenas”.

“La tradición de esta casa es de austeridad y seriedad, no corresponde a una campaña política. Les pido amablemente que lo retiren. Ya lo mostraron, lo vieron las cámaras”, insistió Bullrich, invocando los mismos argumentos de Pichetto para mantener la convivencia en el Senado.

Las muñecas de la discordia Santiago Filipuzzi

Las muñecas “quitapenas” eran parte de la campaña de Soy Garrahan, un grupo de familias de pacientes del emblemático hospital, y fueron colocadas sobre bancas del bloque Justicialista para llamar la atención ante el vencimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, el pasado 21 de octubre.

Ante el reclamo de Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que encabezaba la sesión, pidió a los legisladores que quitaran las muñecas, pero acto seguido aclaró: “No es porque no apoyemos el reclamo del hospital Garrahan”. Los senadores aludidos finalmente retiraron las muñecas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, entre los cortinados del Senado Santiago Filipuzzi

Más tarde retomó el tema el porteño Mariano Recalde, de la bancada peronista. “Estos muñequitos los trajimos del hospital que atiende enfermedades graves, como una señal de apoyo por esta crisis que está pasando, porque venció la ley de emergencia pediátrica”, dijo el legislador kirchnerista.