El Banco de España advirtió sobre las “limitaciones” de la economía argentina para los próximos meses

MADRID.− El Banco de España, la máxima autoridad monetaria del país, advirtió sobre la fragilidad de la economía argentina para los próximos meses. La institución, referencia dentro de la Unión Europea para el mundo latino, publicó hoy en su Informe de Economía que el Gobierno ingresa en una nueva fase más sensible y “limitada” de su plan económico por distintas variables analizadas por los expertos europeos, como las expectativas inflacionarias, el tipo de cambio y la imposibilidad de continuar con el recorte de gasto público para sostener el superávit.

“Persisten riesgos inflacionarios al alza: las expectativas de inflación permanecen desancladas y han seguido aumentando para 2026. Esta dinámica podría verse también reforzada por la introducción del nuevo esquema de bandas cambiarias. El uso del tipo de cambio como ancla nominal presenta importantes limitaciones. La apreciación real del peso contribuye a contener la inflación importada, pero a costa de una pérdida de competitividad externa que lastra la actividad económica”, escribieron los economistas.

Las autoridades del Banco de España presentaron el documento este lunes ante un grupo de corresponsales de medios latinoamericanos, entre ellos LA NACION, y aclararon que el caso argentino, al ser excepcional, fue desglosado del cuerpo del informe e incluido en el recuadro titulado “Evolución del Plan de Estabilización Macroeconómica”, que se dedica sólo a analizar las políticas implementadas por Javier Milei.

El Informe de América Latina elaborado por el Banco de España es herramienta de consulta de las empresas del Ibex 35, el grupo de compañías más importantes de España, muchas de ellas con inversiones en Argentina, como el Banco Santander y el BBVA, entre otras. El documento, además, es presentado ante el Banco Central Europeo, que fija las políticas monetarias del bloque continental, que acaba de firmar un acuerdo comercial con el Mercosur. El Banco de España es considerado en Bruselas como el puente con América Latina por los intereses económicos en una región históricamente afín para este país.

El Banco de España había elogiado en anteriores informes las políticas de estabilización económica del Gobierno, especialmente la reducción de la inflación durante el primer año de mandato. Pero los expertos ahora son más cuidadosos sobre los próximos pasos de la economía argentina y señalaron los desafíos que deberán enfrentarse en los próximos meses.

La inflación “desanclada” que remarcaron los analistas indica que las expectativas que se perciben desde Madrid sobre el aumento de precios es que seguirá en ascenso durante este año, lo que podría convertirse en un problema para un fenómeno que depende, en buena medida, de las expectativas generalizadas.

La inflación se aceleró en marzo cuando marcó el 3,4% mensual, por encima de los registros de febrero (2,9%). La tendencia complica los objetivos fijados por Milei para este año, que contemplaba que la inflación terminaría el año por debajo del 1%.

“La inflación había empezado a caer de manera profunda. Pero luego del resultado [electoral] de mayo y la victoria de Manuel [Adorni] en Ciudad, la política salió a jugar. Lo que hubo a partir de la elección fue un saboteo enorme, donde coordinaron empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores, para destruir el programa económico. Quisieron destruir el equilibrio fiscal”, aseguró el Presidente, anoche, en un acto público.

El Banco de España desmenuzó la política fiscal, monetaria y otras variables de la economía argentina, siempre con una lectura de incertidumbre sobre los desafíos que deberá enfrentar este año. “De cara a 2026, el margen para seguir ajustando el gasto se prevé más limitado, por lo que la consolidación fiscal dependerá en mayor medida de la recuperación de la recaudación tributaria vinculada al repunte de la actividad económica”, advirtieron.

Los economistas europeos agregaron que, “en contraste, la balanza de servicios continuó deteriorándose, debido al aumento de los viajes de los argentinos al exterior, lo que, junto con el saldo negativo de la balanza de renta, dio lugar a un déficit por cuenta corriente en 2025. Este déficit se financió gracias a fuertes entradas de capital, principalmente un desembolso del FMI”.

Los expertos agregaron también que “en el ámbito monetario, los tipos de interés han alcanzado niveles muy elevados y muestran una gran volatilidad, con una amplia brecha entre los tipos de interés en pesos y en dólares. Esta situación tiene efectos contractivos sobre el crédito, el consumo y la inversión”.

El informe no hace referencia alguna al cepo cambiario, una de las medidas más celebradas por los empresarios españoles que miran con interés a la Argentina como destino de nuevas inversiones, que por ahora no llegan. Fuentes del establishment español confiaron en que las inversiones de largo plazo sólo llegarán al país cuando haya un rumbo económico previsible a futuro, “sea kirchnerista o libertario”.