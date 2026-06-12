Un argentino de 58 años murió en un incendio en un edificio de Mallorca

Un argentino de 58 años murió este viernes en un incendio que se desató en un edificio en la zona turística de Magaluf, Mallorca, España. El siniestro se habría iniciado por un cortocircuito en una heladera de un departamento del tercer piso y las llamas se extendieron a otras viviendas.

El fuego comenzó en el complejo de departamentos de nueve pisos ubicado en la calle Martín Ros García 18, que cuenta con residencias en propiedad y alquiler, según informó el medio español El País. Las llamas se desataron a primera hora de la mañana del pasado jueves, y este viernes se confirmó que fallecieron dos personas por inhalación de humo.

Una de ellas era un hombre de nacionalidad argentina que vivía en el noveno piso. La otra víctima, una mujer británica de 68 años que ocupaba otro departamento. En tanto, dos personas se encuentran internadas en estado grave y dos en estado leve en el Hospital Son Espases de Palma.

Operativo en la zona Municipio de Calvia

Cuando el incendio se desarrolló, los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente a las inmediaciones, donde debieron atender a 27 personas por inhalaciones leves de humo, informó el medio.

La mayoría de los residentes se encontraban durmiendo cuando comenzó el fuego, por lo que muchos se despertaron con el humo ya dentro de sus hogares. Varios vecinos habían intentado sofocar las llamas y, al fracasar, llamaron a los bomberos de Mallorca, que recibieron el aviso a las 5.20. Por ello, en su primera tanda, sacaron entre siete y nueve personas que habían sufrido inhalación de humo leve. Luego, sacaron a otras tres víctimas graves, de las cuales dos fueron los fallecidos.

En paralelo, diez residentes fueron mantenidos dentro del edificio, ya que se encontraban en una zona segura. “Grave incendio esta madrugada en Magaluf. Lamentablemente, dos personas han fallecido como consecuencia del fuego. Los servicios de emergencia continúan atendiendo a los afectados. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, sigue la evolución en persona”, detallaron desde el Ayuntamiento de Calvià, que decretó dos días de luto oficial.

Servicios de emergencias trabajan en el lugar

El jefe de Bomberos, Xisco Bonnín, contó las características del siniestro cuando arribaron a la escena. “Era en la tercera planta. El incendio era bastante violento, bastante potente. Ha costado un poco, pero hemos podido hacernos con el incendio y acceder al edificio”, señaló.

Y sumó: “La mayor causa de las víctimas es el humo, efectivamente. Este incendio, siendo tan violento y con tanta carga de fuego, ha roto ventanas e incluso la puerta de una vivienda. Se ha venido abajo y eso hizo que se propagase el humo muy rápido por la escalera y que entrase en las viviendas por la fachada. Es lo peor, eso es lo que normalmente nos da más problemas”, explicó.

El Jefe del Servicio de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado el complejo operativo de actuación desplegado desde primera hora de la mañana para combatir el fuego.



🎙️ «Lo peor ha sido el humo@BombersdeMca pic.twitter.com/wQeqLx7Pya — Ajuntament de Calvià - Ayuntamiento de Calvià (@_Calvia) June 11, 2026

También brindó recomendaciones de cómo manejarse en un accidente de estas características y aconsejó a los ciudadanos que se desplacen a un lugar de la vivienda donde consideren que al fuego le costará llegar. En paralelo, desaconsejó rotundamente que tomen la escalera: “La escalera llena de humo puede parecer algo que puedes aguantar y salir, pero el humo en muy poco tiempo te bloqueo y ahí te quedas”.

Algo similar planteó el director general de Emergencias, Joan Fornàs: “El humo por el hueco de la escalera ha hecho tipo chimenea y ha afectado a todas las viviendas”.

“No se podía hacer nada. Debo agradecer a los bomberos, el trabajo que han hecho, sobre todo desde Calvià, que son los primeros que llegaron. Han hecho un trabajo espectacular. Hay bomberos que se han tenido que poner tres equipos de aire para entrar y sacaron a tres personas de forma rápida”, contó.

Todavía restan las pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos por completo.