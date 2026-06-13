España vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

España y Cabo Verde se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 13 (horario argentino) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja es una de las principales favoritas al título, por lo que quiere comenzar su participación con el pie derecho para evitar tropiezos inesperados antes de la última jornada, en la que se enfrentará con un rival duro: Uruguay. El seleccionado africano, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Curazao y Uzbekistán.

Cabo Verde quiere dar la sorpresa en el Mundial 2026; tendrá un debut muy complejo ante España MICHAEL BRADLEY - AFP

Cabo Verde nunca disputó un partido frente a España. De hecho, registra muy pocos antecedentes contra selecciones europeas. El último fue el 30 de marzo frente a Finlandia, en el estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, que terminó en empate 1 a 1 por los goles de Kelvin Pires -CV- y Naatan Skytta -F-. Previamente jugó tres veces con Portugal, al que le ganó 2 a 0 en 2015; y también con Andorra, Georgia, San Marino, Liechtenstein y Luxemburgo. En total, ante europeos, acumula cinco victorias, seis empates y una derrota.

España vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Lunes 15 de junio.

: Lunes 15 de junio. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

España vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.11 contra los 38.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 12.00.