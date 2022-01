El bloque de diputados liberales bonaerenses apoyó a Julio Conte Grand

El bloque de los diputados bonaerenses de Avanza Libertad, el partido liderado por José Luis Espert, confirmó hoy que no dará quorum para que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires trate el pedido de juicio político del kirchnerismo contra el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

Avanza Libertad emitió un comunicado firmado por los legisladores Guillermo Castello, Constanza Moragues Santos y Nahuel Sotelo en el que afirmó que la denuncia contra el procurador “carece de la más mínima prueba”, “parece más un panfleto que una petición jurídica” y “obedece a motivaciones partidarias espurias”.

Hace tiempo que el kirchnerismo trabaja sin éxito para sacar de su cargo a Conte Grand, el jefe de los fiscales provinciales, a quien acusa de ser un militante macrista. La última denuncia contra él fue luego de la difusión del video que dio a conocer la AFI en el que funcionarios de María Eugenia Vidal -gobernadora en el momento de la grabación- y agentes del organismo de inteligencia participaban de una reunión con empresarios para avanzar judicialmente contra Juan Pablo “Pata” Medina. En esa reunión hablaban de un supuesto aval del “procurador” y si bien no lo nombraban ni daban más detalles, el kirchnerismo sostuvo que se referían a Conte Grand, pese a que la denuncia contra Medina avanzó en el fuero federal, donde él no tiene jurisdicción.

Para Avanza Libertad, la iniciativa para remover a Conte Grand “constituye un claro embate a la institucionalidad y seguridad jurídica”.

“Es por este motivo que desde este bloque no nos presentaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quorum para su tratamiento”, afirma el documento.

Según Avanza Libertad, “los ataques partidistas a organismos constitucionales afectan gravemente tanto la política como la economía, al facilitar la acumulación de poder y la conformación de un capitalismo de amigos que concentra riquezas y dispensa pobreza”.

Castello lo reiteró vía Twitter: “Sin seguridad jurídica no hay inversiones y sin inversiones no hay trabajo genuino ni desarrollo posible. Por eso, el bloque de Diputados de Avanza Libertad se va a oponer al Juicio Político al Procurador de la Provincia que propone el Frente de Todos”. Todo indica que el kirchnerismo no tendrá los votos para avanzar contra Conte Grand.