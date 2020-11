Momento en que el "grupo autodenominado mapuche" se retira de la parroquia Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 14:18

La toma de terrenos en el sur del país sumó hoy un nuevo capítulo. Según contó el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, un "grupo autodenominado mapuche" ingresó a una iglesia y agredió a un párroco. "Preocupado por esta situación, este grupo autodenominado mapuche golpeó a Fray Ricardo, en pleno centro de nuestra localidad. Tienen de rehén al franciscano, llegó el fiscal y la policía, realmente preocupados por lo que está sucediendo y esta forma tan violenta de un reclamo", señaló para TN, cerca de las 13, el funcionario. Según puntualizaron en dicho canal, las personas ya se habrían retirado y la acción estaría vinculada a un reclamo por tierras del Obispado de San Isidro dispuestas en esa zona.

"Esto ha sobrepasado cualquier límite lógico y permisible, es indignante lo que está sucediendo", insistió el intendente y agregó: "Es la primera vez que escucho esto, esta violencia de ir tomar de rehén a una persona, sumado esto a la violencia que están imponiendo en un lugar que han entrado por la fuerza, no ha sucedido nunca. Hemos tenido tomas en el municipio, pero lo que se está provocando en El Bolsón y la zona, con reclamos cada vez más violentos, ponen en vilo a toda una sociedad de paz".

El "grupo autodenominado mapuche" adentro de la parroquia Crédito: Gentileza Limite 42

Pogliano dijo ver "que están avanzando más que nunca" y expresó: "No tengo la certeza de que lo apañe algún tipo de fuerza federal o nacional a estos grupos, pero veo que han tomado un impulso mucho mayor, muchísimo más coraje, y que están yendo por todo y rompiendo cualquier limite lógico".

En cuanto a la acción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), refirió: "Tiene un papel dudoso, porque la persona que lo conduce -Magdalena Odarda- tiene actitudes sospechosas. Es una senadora provincial que ocupa este cargo y tiene una operatoria que, para mí, deja mucho que desear. No hay una contención de estos grupos, hay una avanzada violenta, es lo que no podemos permitir".

Crédito: Gentileza Límite 42

En esa misma línea, comentó: "No tengo la certeza de que el Inai esté atrás, pero veo una actitud poco pacificadora de la situación, por la violencia que se instala. Me preocupa, no veo una actitud pacificadora del Inai, no es la primera situación en la cual estamos inmersos en El Bolsón". A su vez, detalló que "no hay fuerzas federales en el lugar, pero sí en la ciudad".

El funcionario aseguró que el párroco "no tiene ninguna cuestión que pueda haber incitado a una violencia de este tipo" y, en cuanto a su estado de salud, indicó: "Está bien, muy asustado. Es un hombre de paz y fe, que ve violentada su casa, que es la parroquia, y se ve violentado él. Está bien de salud, pero muy preocupado, recibió golpes".

Por último, Pogliano dijo que "El Bolsón es una ciudad de paz" y que así quieren seguir. Para cerrar, sostuvo: "No tengo la certeza, pero intuyo que hay algo atrás. Cualquier reclamo lo pueden hacer de otra forma".

Discusiones entre el "grupo autodenominado mapuche" y pobladores Crédito: Gentileza Límite 42

Conforme a los criterios de Más información