El Gobierno repatrió a más de 200 argentinos varados en Emiratos Árabes

El Gobierno anunció este domingo que 248 ciudadanos argentinos que permanecían en Emiratos Árabes Unidos fueron repatriados y lograron salir en medio de la guerra en Medio Oriente.

“De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos”, detalló el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X.

El funcionario adelantó que en los próximos días habrá más vuelos programados para lograr sacar a los ciudadanos restantes. “Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible“, afirmó.

El posteo de Quirno. X

Hace pocos días, la empresa Emirates Airlines confirmó que habría tres vuelos para que los argentinos varados pudieran volver a la Argentina. Todos parten desde Dubai: uno, este domingo 8, mientras que los otros dos, el lunes 9 y el martes 10, con destino final en Buenos Aires y una escala previa en Río de Janeiro, Brasil. Cada vuelo transportará entre 354 y 360 personas, dependiendo del avión.

La decisión se tomó luego de que turistas argentinos que se encontraban en el país manifestaron problemas para volver al país debido a las restricciones de las operaciones aéreas producto de la guerra en Medio Oriente. Luego de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, la mayoría de las aerolíneas cancelaron sus operaciones en la zona y el espacio aéreo quedó vacío. En particular, el aeropuerto de Dubai está funcionando al 20% de capacidad.

La parálisis de los aeropuertos es considerada por los expertos como la mayor desde la pandemia: Israel, Dubai, Qatar, Abu Dhabi y el Líbano se volvieron inaccesibles. Alrededor de 18.000 vuelos con llegada y salida de Medio Oriente se cancelaron desde el inicio del conflicto, según la firma de analistas de aviación Cirium.

Quirno ya había detallado en diálogo con LN+ que había alrededor de 600 ciudadanos varados en diferentes países afectados por el conflicto. “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai. Dubai tiene 150 mil varados de todo el mundo en este momento”, había expresado.

Todavía restan cientos de pasajeros por volver a la Argentina. JUSTIN TALLIS� - AFP�

Además, aseguró que desde el Gobierno estaban “trabajando para posicionar a los argentinos en vuelos cuando se abra el espacio aéreo” y sumó: “Pero se abre esporádicamente. Los espacios son limitados”. Además, contó que mantuvo una conversación con el canciller de Emiratos Árabes, al que le dijo que “por favor, cuide a los argentinos”. “Él me dijo: ‘Los argentinos son emiratíes y los vamos a tratar de esa manera’”, contó.

El reclamo de diputados

Ante la escalada del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, un grupo de diputados de la oposición solicitó al Gobierno que, por medio de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, arbitre los mecanismos para repatriar a los más de 600 argentinos que se encontraban varados en la región.

“El Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos en el exterior, particularmente en situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales que comprometen su seguridad o su capacidad de desplazamiento”, argumentó la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) en un proyecto de resolución que firmaron legisladores de su bloque y de Encuentro Federal.