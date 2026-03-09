Milei expone en una universidad y esta noche será agasajado en una cena con tickets que van de 3600 a 500.000 dólares

NUEVA YORK.- En medio de la escalada bélica en Medio Oriente desatada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei, que viajó a esta ciudad para un evento destinado a promover inversiones en la Argentina, participa este lunes de dos actividades vinculadas a la comunidad judía local.

El mandatario y parte de su comitiva partirán durante el mediodía local hacia la sede de la Universidad Yeshiva, una institución privada judía de Nueva York. Milei disertará desde las 13 (hora local, las 14 en la Argentina) en el Auditorio Lamport, en el barrio Washington Heights, en Upper Manhattan.

El presidente Javier Milei, en Miami. ap - AP�

Milei dialogará con rabino Ari Berman, rector de la Universidad Yeshiva, como parte de la “Serie de Grandes Conversaciones”, el foro insignia de la casa de estudios para “un diálogo sustancial con líderes globales y creadores de cambios sobre los temas clave de nuestro tiempo”, según se presenta. El acceso al salón es con un estricto control de seguridad.

“Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló Berman. “Representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando cambios estructurales a escala nacional”, añadió.

Entre los presentes hay varios estudiantes de l universidad, como Matthew Field, vestido con la camiseta de la selección argentina y que se presenta como un “gran fan” de Milei. “Me encantan sus discurso, la pasión con la que habla”, le dijo a LA NACION.

Antes de su disertación en la institución académica, fundada en 1886 y que se presenta como “la universidad judía más importante del mundo”, Milei volvió a respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sus dos principales aliados internacionales, e hizo referencia al fuerte impacto del conflicto en los mercados internacionales.

El Presidente pronosticó que la suba del precio internacional del petróleo –que llegó a los 120 dólares por barril- beneficiará a la economía argentina debido a su condición de “exportador neto” de energía.

“La Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo”, afirmó hoy el mandatario en una entrevista con Radio Now. Milei dará mañana un discurso en el inicio de la “Argentina Week”, un evento que buscará captar inversiones y que tendrá en el sector energético uno de sus principales ejes.

El escenario desde donde expondrá Javier Milei en una universidad de la comunidad judía, en Nueva York.

Milei indicó también que el conflicto bélico -que ha tenido amplias ramificaciones en Medio Oriente- responde a factores geopolíticos y no a una disputa por recursos energéticos. Consideró, en ese sentido, que la guerra podría ser de corta duración y que los precios podrían estabilizarse hacia la segunda mitad del año.

Gala para recaudar fondos

La segunda actividad del Presidente este lunes con la que reforzará sus vínculos con la comunidad judía local será por la noche, cuando cerca de las 21 (hora local) participe de la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El evento, que reúne a otras personalidades, es presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados de este año, además, de Milei, están el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.

La institución también confirmó que entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada.

La velada, que busca recaudar fondos, estrenará un Salón VIP J100 y contará con una subasta en vivo. Según el registro para el evento que figuran en su sitio web, los tickets para participar empezaban en los US$3600 dólares, hasta la más cara de US$500.000 (que habilitaba a cuatro mesas en primera fila para 10 personas cada una y recepción VIP).

El domingo por la mañana, Milei había visitado la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York.