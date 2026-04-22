El caldo de cultivo que recibe a Milei: la interna desbocada, dudas en la economía y los avances de las causas contra Adorni y los créditos de Banco Nación

Se terminaron los premios, los honores recibidos y la emoción que transmiten los lugares santos para judíos y cristianos. Luego de cuatro jornadas intensas en Israel, donde participó de los festejos por el aniversario número 78 del Estado hebreo, el presidente Javier Milei arriba pasado este mediodía a Buenos Aires. Lo espera un caldo de cultivo intenso.

La interna desbocada entre karinistas y caputistas, los vaivenes de la economía, las constantes novedades judiciales en la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el pedido del juez federal Ariel Lijo a la Auditoría General de la Nación (AGN) para investigar los créditos a funcionarios otorgados por el Banco Nación son parte de la agenda que recibirá Milei al aterrizar. Eso, sin olvidar el reciente desplante de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ayer no quiso sentarse junto a Adorni y faltó al homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, en la Basílica de Luján.

En principio, el Presidente tiene previsto arribar a la quinta de Olivos a primera hora de la tarde, por el momento sin agenda confirmada y la posibilidad de pasar durante la jornada por Casa Rosada. Para la tarde del jueves está agendado un encuentro con el empresario tecnológico Peter Thiel, según indicaron fuentes oficiales.

Al Presidente lo aguarda el jefe de Gabinete, que además de encabezar ayer la delegación oficial a Luján en los últimos días ensayó una estrategia para romper su silencio en las redes sociales, donde intercambió bromas e ironías con militantes libertarios sobre sus gastos, motivo por el que es investigado en los tribunales federales de Comodoro Py, por enriquecimiento ilícito.

Durante esta semana Adorni se reunió –según pudo saber LA NACION– con distintos funcionarios. “Está enfocado en la gestión”, contó uno de sus interlocutores de las últimas horas, sin ahondar en la causa judicial, que esta semana tiene nuevos capítulos.

Desde la Casa Rosada confiaron además que se ultiman los detalles del paquete de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia, a enviarse en hoy al Congreso. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, posteó el ministro del Interior, Diego Santilli, impulsor de la iniciativa.

¿Y Villarruel? “Le salió mal la jugada. Quedó en offside, porque la misa es unión”, comentaron altas fuentes del Gobierno, y se remitieron a las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en otro homenaje al Papa Francisco, en la basílica de Flores, cuestionó a los políticos “que no pueden sentarse en el mismo banco”, en lo que pareció un mensaje dirigido a la vicepresidenta.

En Luján estuvieron junto a Adorni cinco ministros, con las ausencias de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello (cerca suyo afirmaron que estuvo con agenda completa) y el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien regresó días atrás de Washington con nuevos respaldos financieros del FMI, el Banco Mundial y el BID, por más de US$2500 millones en total.

En relación al pedido de Lijo, quien encargó a la AGN un informe detallado sobre los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios, desde el Gobierno se mostraron despreocupados. “No nos inquieta. Tenemos todo en regla”, comentaron fuentes oficiales. “Nos encanta que todo quede claro, que investiguen cada uno de los 28.000 créditos, no hay ni una sola irregularidad”, destacaron fuentes de la banca estatal.

En paralelo al pedido de Lijo, de quien el Gobierno sospecha que “acumula causas porque quiere ser Procurador”, en alusión al cargo que ocupa de manera interina Eduardo Casal, el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo de La Libertad Avanza, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.

“De la interna no hablamos”, afirmaron en un pasillo de Balcarce 50, para dejar en claro que los conflictos internos son un tema del que la mayoría en el espacio prefiere no tocar. El último round, la pelea pública entre la diputada nacional Lilia Lemoine (cercana a los hermanos Milei) y el tuitero Daniel Parisini, alias Gordo Dan, tuvo como centro de la discusión la denuncia penal del armador karinista Sebastián Pareja contra los trolls “celestiales” que publicaron su número de teléfono. La discusión se saldó con un “Lilia tiene razón”, escrito por el propio Presidente en sus redes sociales.

“Pregunten en la Oficina de Rumores y Operaciones”, desafió a este diario uno de los incondicionales del asesor presidencial Santiago Caputo, en un intento por relativizar la intensidad de una pelea ensordinada que, en el Ministerio de Justicia, se saldó con la elección de Juan Bautista Mahiques, aprobado por Karina Milei como ministro, por encima del exintendente marplatense y hoy legislador bonaerense Guillermo Montenegro, cercano al ala caputista y a buena parte de la denominada familia judicial, incluido Lijo.