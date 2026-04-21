Último día de Milei en Israel: polémicas por la ceremonia en la que encenderá una antorcha

JERUSALEN. - En su tercer y último día de visita, el presidente Javier Milei se convertirá esta noche en el primer extranjero en prender una de las 12 antorchas de la emblemática ceremonia por el 78 aniversario de la Independencia del país —distinción que quiso darle el gobierno para agradecerle su incondicional respaldo en momentos de creciente aislamiento—, un evento que se da por tercera vez en medio de una guerra, marcado por fuertes polémicas.

En un clima de extrema tensión —las Fuerzas de Defensa de Israel están en máxima alerta porque la tregua con Irán está a punto de concluir y las negociaciones entre Washington y Teherán penden de un hilo—, más de 5500 israelíes firmaron una petición instando a los principales canales televisivos de noticias del país a no transmitir la ceremonia oficial de encendido de la antorcha del Día de la Independencia, que comenzará a las 21 (15 de la Argentina). Enseguida después del evento, a las 23.30 (las 17.30 argentinas, poco antes de que expire el cese del fuego) Milei y su comitiva (su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques) emprenderán el regreso a la Argentina. Fiel reflejo del clima de nerviosismo, se subirá al avión oficial también el personal de avanzada de cancillería para evitar la posibilidad de quedar varado en Israel en caso de que se reanude la guerra, como ocurrió el año pasado durante tres semanas por la “guerra de los 12 días contra Irán”.

Según informó el diario Haaretz, la petición está encabezada por Zazim, una campaña cívica judío-árabe contra la ocupación y por un acuerdo de paz con los palestinos, y fue iniciada por Yotam Kipnis del Kibbutz Be’eri, cuyos padres y familiares fueron asesinados el 7 de octubre de 2023.

“Este año, el Día de la Independencia se celebrará con un difícil sentimiento de incertidumbre”, indica la petición, señalando que algunos municipios han cancelado sus festividades por motivos de seguridad o en solidaridad con los municipios del norte que están siendo atacados. “En medio del caos en el que está inmerso este país, el gobierno del 7 de octubre está tratando de reescribir la historia, presentar su ‘imagen de victoria’ y borrar su propia culpa”. La petición cuestiona la selección de Gal Hirsch —coordinador para los rehenes del primer ministro Benjamin Netanyahu— para encender una antorcha ceremonial, alguien que fue duramente criticado por los familiares de los rehenes de Gaza, así como por los propios supervivientes del cautiverio, por denunciar las protestas por su liberación. Además, tal como se informó, causó escándalo la elección para el encendido de antorchas de Avraham Zarbiv, un juez rabínico israelí que se jactaba públicamente de demoler casas en Gaza, al que el Canal 14 se refiere como “el aplanador de Jabalya”.

El Presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan Presidencia

Por otro lado, y en otra demostración del clima enrarecido, dos manifestantes agitaron carteles que decían “Gobierno de la Muerte” durante el discurso del Ministro de Aliá e Integración, Ofir Sofer, en una ceremonia por el Día de los Caídos que tuvo lugar en el Cementerio Militar Kiryat Shaul en Tel Aviv, algo que luego provocó incidentes con la policía, según reportaron medios israelíes.

Ajeno a lo anterior, el Presidente se reunió esta mañana con rabinos en el hotel donde se aloja, tal como preveía la agenda. Durante el encuentro, a las 11 de la mañana todo se paralizó cuando sonó en todo el país, durante dos minutos, una sirena que recordó a los 215.648 soldados caídos y a los 5313 civiles asesinados en actos de terrorismo desde la fundación del país, hace 78 años.

Ahora sirenas en Jerusalén, no de alerta, sino para recordar a los caídos en combate o por terrorismo en Israel 🇮🇱 #MemorialDay pic.twitter.com/qbrk5kWUpJ — Elisabetta Piqué (@bettapique) April 21, 2026

Por la tarde, en tanto, de acuerdo con la agenda oficial se espera que visite la Iglesia del Santo Sepulcro, algo que hizo también en las dos anteriores visitas —febrero de 2024 y junio de 2025—, y hay expectativa en relación con un posible recuerdo del primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

Su amiga y aliada italiana, la primera ministra, Giorgia Meloni, en su red social recordó al Pontífice argentino a un año de su muerte: “Conocerlo fue un privilegio, así como su presencia en el G7 presidido por Italia —el primero de un Pontífice (al que invitó también, por fuera, a Milei)—, que fue un enorme regalo que llevo en el corazón. Su mensaje sigue siendo actual”.

Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente.

Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con… pic.twitter.com/THg0DeJghL — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Aunque el hermetismo en la comitiva presidencial es máximo. En sus salidas y entradas al lujoso Hotel Waldorf Astoria —donde se aloja esta vez, en lugar del tradicional King David, por motivos de seguridad, porque hay bunker en cada piso—, el Presidente, siempre acompañado por su hermana Karina, no suele pasar por el hall del hotel, sino por el garaje, evitando cualquier intercambio con el puñado de periodistas.

La prensa israelí, en tanto, ha estado cubriendo la visita, pero en tonos bajos —salvo excepciones como el Jerusalem Post—, visto el momento álgido, de incertidumbre total por negociaciones que no dependen de Israel, sino de su socio máximo, Estados Unidos, y “porque Israel es un país tapado de problemas internos”, dijo a LA NACION el politólogo argentino-israelí Mario Sznajder. “Milei vino a Israel esencialmente invitado a prender una antorcha en uno de los eventos por la Independencia, en el ensayo se puso a cantar y eso le gusta al público porque lo extravagante tiene siempre alto impacto, pero la situación en Israel es muy complicada porque está perdiendo legitimidad internacional: cada vez hay más oposición a Israel en todo el mundo”, subrayó Szanjer, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Y para [el primer ministro, Benjamin] Netanyahu por supuesto la visita es un respiro mediático-retórico, porque así puede demostrar que a contramano de las estadísticas que ven cómo descienden los apoyos a Israel en Estados Unidos y en Europa, puede decir que hay una excepción: Milei”, apuntó. “Es el juego de la retórica y la visita de un amigo como Milei, el único, le sirve a Netanyahu”, sumó.

Coincidió Anna Barsky, que en el diario Ma’ariv, en un artículo titulado “Javier de otro planeta”, al subrayar la firma de los llamados ‘Acuerdos de Isaac’, escribió que el oficialismo ve esta visita “como una fuente de logros diplomáticos prácticos y un mensaje a la comunidad internacional de que Israel todavía tiene aliados que están dispuestos a estar públicamente a su lado, en ceremonias, declaraciones y en forma de decisiones diplomáticas importantes”.