Francisco Paoltroni, el candidato que eligió el presidente electo Javier Milei para presidir el Senado a partir del 10 de diciembre, dijo que desde el lunes 11, cuando el titular de La Libertad Avanza (LLA) envíe al Congreso un paquete de medidas para ser discutidas, “hay que ponerse a laburar todo el tiempo que sea necesario”. “Por eso vamos a hacerlo todo el verano y por eso se llama a extraordinarias”, anticipó.

“Lo que está dentro de la plataforma de Gobierno es todo lo que se va a llevar adelante. Hay que hacer reformas profundas en diferentes planos, como el económico, el financiero y el político, y nuestro presidente va a dar un orden de prioridades, como es lógico”, dijo Paoltroni en diálogo con radio Splendid.

Al ser consultado sobre cómo serán las negociaciones con las otras minorías dentro de la Cámara, el senador electo por Formosa dijo que la semana pasada se reunió con 15 colegas referentes de Pro, Unidos por la Patria y el radicalismo para presentarse “y empezar esta relación de trabajo tan arduo que nos espera por delante”. Paoltroni, uno de los ocho senadores que tendrá la LLA en el Senado, aseguró que en los próximos días continuará juntándose con otros legisladores.

El productor Francisco Paoltroni, ahora senador electo Twitter

“Creo que si uno se dedica exponer las ideas y debatirlas, vamos a llegar a los consensos necesarios para empezar esta gran transformación de reglas y normas necesarias que tenemos que hacer luego de que nos han traído a este fracaso”, prosiguió Paoltroni, que dijo que siempre fue de la idea de que la titularidad de la Cámara “tenía que ser toda gente propia del espacio”.

Paoltroni evitó dar demasiados detalles del plan de medidas que presentará Milei el próximo lunes: “Las declaraciones las va a hacer el presidente a partir del 10. A todos nos genera ansiedad, pero nosotros tenemos instrucciones que las declaraciones las va a hacer el mandatario y [nos pidieron] que seamos muy cautos”.

“Nos tenemos que concentrar en generar trabajo genuino. Ese el gran desafío, porque la única manera de salir de la pobreza es trabajando. Habrá pymes que se verán más beneficiadas, otras que se juntarán y otras que cerrarán como es un proceso natural en todos los países y en las mismas empresas. Las de alimentos no se van a fundir, seguro”, agregó el senador que el próximo jueves, a las 15, hará la jura oficial. Durante esa sesión preparatoria, si la mayoría vota por su postulación, Paoltroni estaría al frente de la Cámara Alta después de un sinfín de cruces sobre quién debería ocupar ese lugar.

“¿[Que el espacio se está] peronizando? No, no. No vengo de la política, jamás milité, no entré nunca a un comité ni a unidad básica. Soy un laburante desde siempre y no tengo estos prejuicios de peronistas, radicales”, dijo el legislador propuesto por Milei. Y prosiguió: “Me parece que el debate es otro. Es ponernos de acuerdo en las ideas para sacar al país adelante. Las divisiones históricas nos hicieron perder mucho a los argentinos. Las elecciones ya pasaron y ahora es el momento de ponerse a trabajar para cambiar la historia”.

Paoltroni nació en la provincia de Buenos Aires, pero tiene un largo vínculo con el norte del país. Hace más de 15 años llegó a esa región con ganas de emprender varios desafíos agropecuarios. Fue creciendo como productor, pero también como representante de una consignataria de hacienda de Buenos Aires. Tras ser electo, el futuro legislador prometió seguir aportando al sector ganadero desde la función pública.

