Cierre de listas de las elecciones 2023, en vivo: últimas noticias y todos los candidatos para las PASO

03:27 | El premonitorio tuit de Patricia Bullrich

A la luz de la nueva fórmula de Unión por la Patria para las elecciones, que incluye a Sergio Massa como precandidato a presidente y Agustín Rossi como vice, usuarios en redes sociales reflotaron una publicación de la exlíder del PRO Patricia Bullrich en la que pronosticó cuando entraría en marcha el “proyecto de Massa ”.

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich Captura de Pantalla

En 2014, cuando era diputada nacional por la Ciudad, Bullrich desconfiaba del futuro de Massa, que un año antes había roto con el kirchnerismo y había lanzado un camino propio al competir en las elecciones legislativas con el Frente Renovador. La ahora precandidata de Juntos por el Cambio publicó en ese contexto un curioso pronóstico electoral. “El proyecto de Sergio Massa es un engaño porque recién se pondría en marcha en el 2023″, aventuró.

Con la oficialización de la fórmula de Unión por la Patria, fueron varios los usuarios que rescataron ese mensaje y marcaron la coincidencia.

03.00 | El mensaje de Aracre tras el anuncio de la fórmula Massa-Rossi

Antonio Aracre, el exjefe de asesores del Presidente, cuestionó en duros términos la forma en la que el oficialismo se manejó respecto de las candidaturas presidenciales. “Lo que UxP le ha hecho a ‘Wado” muestra lo poco que la política valora y respeta a las personas ”, afirmó en Twitter. Y agregó: “No por no elegirlo, sino por haberlo expuesto al ridículo. Inmoral e Inhumano”, expresó.

Aracre, que se retiró del Gobierno en abril en medio de una fuerte controversia, había tenido duros conceptos contra Sergio Massa durante una entrevista que le ofreció semanas atrás a Luis Novaresio en LN+. Allí, había definido al ministro de Economía y flamante candidato presidencial como “el príncipe de Maquiavelo”.

Lo que UP le ha hecho a Wado muestra lo poco que la Política valora y respeta a las personas. No por no elegirlo. Sino por haberlo expuesto al ridículo. Inmoral e inhumano. — Antonio Aracre (@tonyaracre) June 24, 2023

02.30 | La condición de Hugo Yasky para apoyar la nueva fórmula presidencial

“Como dijimos en el acto para repudiar la brutal represion de Morales en Jujuy, es imprescindible preservar la unidad del campo popular. Pero unidad no es firmar un cheque en blanco. Vamos con Massa y Rossi pero con un programa de gobierno donde la prioridad es el pueblo”, aclaró el secretario general de la CTA.

Como dijimos en el acto para repudiar la brutal represion de Morales en Jujuy, es imprescindible preservar la unidad del campo popular. Pero unidad no es firmar un cheque en blanco. Vamos con Massa y Rossi pero con un programa de gobierno donde la prioridad es el pueblo. — Hugo Yasky (@HugoYasky) June 24, 2023

02.00 | El duro mensaje de Claudio Lozano hacia adentro de la coalición

El referente de Unidad Popular, que integra el espacio oficialista, dijo no acompañar “este cambio que violenta todas las convicciones de la gran mayoría de los que acompañábamos la esperanza de Unión por la Patria” e insistió en que “tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO”.

“En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció. No vamos a seguir en estos términos. Nosotros y todos los partidos que no estén de acuerdo con esta definición absolutamente inconsulta, hecha entre gallos y medianoche, que no tiene nada que ver con lo que esperábamos”, criticó.

Y anticipó: “Podemos desprender a nuestros partidos de la alianza conformada y presentarnos como partidos” .

Estamos conversando con otras fuerzas que integran el Frente para plantear una definición común. En este contexto tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO. En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció. No vamos a… pic.twitter.com/knWZGmYvpi — Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) June 24, 2023

01.30 | María Eugenia Vidal dijo que Massa es “kirchnerismo”

La exgobernadora bonaerense fue una de las últimas en salir a pronunciarse sobre las precandidaturas de Massa y Rossi. Con el foco puesto en el ministro de Economía, lo definió como “el 120% de inflación, el ministro del crecimiento de la pobreza, la caída del salario real y el aumento de la informalidad”.

“Sergio Massa es kirchnerismo”, sentenció en Twitter.

Sergio Massa es 120% de inflación. El Ministro del crecimiento de la pobreza, la caída del salario real, y el aumento de la informalidad.



Sergio Massa es kirchnerismo. pic.twitter.com/5kmeLUNRUo — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 24, 2023

