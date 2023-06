Sergio Massa negocia su paquete de candidaturas mientras siguen las presiones internas por una lista de unidad

escuchar

“Y… la verdad que no es una fórmula que te despierte unas ganas locas de trabajar”. Un massista que trabaja en el armado fino de las listas se sinceró esta mañana sobre la oferta electoral del peronismo, cuando el binomio de Eduardo De Pedro y Juan Manzur no se había oficializado. En el Frente Renovador, pero también en otras terminales de Unión por la Patria, había un aire de extrañeza por cómo se venían desencadenando los acontecimientos, que terminaban en una interna con Daniel Scioli que muchos intendentes, gobernadores y altos dirigentes hoy todavía querían evitar.

“Wado” De Pedro publicó en su cuenta de Twitter el video en el que oficializó que quiere ser presidente. Detrás de eso no se largó la campaña, ni se anunció un acto con mística para presentar la fórmula en sociedad. Tampoco hubo un retuit de Cristina Kirchner. En el kirchnerismo aseguran que la intención era no repetir la experiencia de 2019 con Alberto Fernández. Y que el lunes estará todo ordenado. Hoy, el ministro del Interior estuvo con la vice en el Senado.

Cristina se mantuvo en silencio mientras seguía zurciendo los otros paños de la boleta. Ella cenó el jueves con Sergio Massa para ratificar el matrimonio político que ambos sellaron hace varios meses. Ahora llegó el momento de la verdad y el plan A que él empujaba -y que lo tenía como único candidato a presidente del espacio- no se está llevando a cabo. “Sergio puso como única condición para ser el candidato que fuéramos competitivos con una lista de consenso”, aseguró un referente del massismo en un intento por justificar el escenario.

Tal como publicó LA NACION, hasta último minuto hubo múltiples intentos de distintos interesados para arribar a una lista única encabezada por Massa, en la que participaron interlocutores que iban y venían entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El Presidente ya no dice, como hace un tiempo, “PASO sí o sí”. Pero tampoco pudo bajar a Scioli. A Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), los gobernadores que lo visitaron el jueves al mediodía, les transmitió que él no estaba en capacidad de forzar al embajador en Brasil a que deponga su candidatura. “Creó el monstruo y después no lo pudo domar”, se quejaba un dirigente muy al tanto de las tratativas de los últimos 20 días.

Pese a que De Pedro está lanzado, este viernes seguían las presiones por cambiar la foto grande de la oferta electoral de Unión por la Patria. “Hay esfuerzos todavía, el cierre es mañana”, dijo un colaborador al tanto de las tratativas. En medio de un sinfín de operaciones, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró en una entrevista radial que -según el relato de sus pares de Santiago del Estero y Catamarca- Fernández habría dicho: “ Bueno, yo les propongo que ustedes pongan a Massa y yo pongo el vicepresidente”.

Los lugares de Massa

En principio, el paquete de candidaturas que se llevará Massa contempla la posibilidad de que él se presente como candidato a senador por Buenos Aires. Es uno de los lugares más seguros de la boleta, porque se accede al cargo aún en un escenario muy malo, con el peronismo saliendo segundo en la provincia. Todavía no hay nada oficial.

El otro pedido del Frente Renovador es tener uno de cada tres lugares de la lista de diputados nacionales y legisladores provinciales. El massismo pidió los casilleros, y luego el ministro de Economía dispondrá de los nombres.

Malena Galmarini, en tanto, competiría por la intendencia de Tigre. Hubo otros ofrecimientos, pero la titular de Aysa insiste en recuperar el pago chico. “Ella quiere sacar al tipo que nos traicionó”, dijo un referente del massismo en alusión al jefe comunal de ese distrito, Julio Zamora. Todo puede cambiar en las próximas horas, pero hasta acá habría una PASO en Tigre: hoy a Zamora le entregaron la clave de acceso para que pudiera cargar los avales y anotar su lista colgada de la boleta de Axel Kicillof.

En un mensaje que Massa escribió en WhatsApp, que circuló en el massismo y que trascendió, el ministro de Economía dijo que “no hay nada dramático ni que sea de vida o muerte” en el cierre de listas y que el trabajo en el Palacio de Hacienda “sigue igual”. “El lunes tenemos que seguir haciendo las cosas para solucionar los problemas”, transmitió. Pese a la falta de entusiasmo de su tropa, el líder del Frente Renovador dio a entender que no dará el portazo.