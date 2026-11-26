El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura intervenga para analizar la conducta de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que favorecieron a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa donde son investigadas por supuesto lavado de dinero.

El pronunciamiento de los abogados se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia cuestionó a esos camaristas en el fallo que le sacó la causa al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y la envió a Comodoro Py 2002.

En un comunicado firmado por su directorio, el Colegio dijo que recibió “con alivio” la sentencia de la Corte. Ese fallo dejó sin efecto la decisión de Casación y devolvió la investigación al juez federal Daniel Rafecas.

La causa investiga si existió una red internacional de intermediarios que, entre 2021 y 2025, habría sacado del circuito bancario argentino fondos que obtuvo la AFA. Lo habría hecho mediante un entramado financiero complejo, entre otras actividades bajo sospecha.

La Corte aceptó intervenir en un tema de competencia, algo que no suele hacer, porque advirtió una “prístina y grosera violación de las reglas de competencia”. El máximo tribunal dijo que la Cámara Federal de Casación había prescindido “de modo manifiesto” de las pruebas del expediente.

“No tuvo en cuenta los argumentos de la fiscalía, que eran decisivos para definir qué juzgado debía llevar el caso”, señaló también la Corte, que se refirió a ambos camaristas. Sostuvo que Barroetaveña “ignoró” lo que había planteado el fiscal general ante Casación, Mario Villar, sobre la competencia territorial.

Sobre Borinsky, recordó que se negó a analizar esos argumentos porque, según su criterio, excedían el recurso presentado por la defensa de Luciano Pantano y Ana Conte, quienes aparecen en los registros como dueños de una quinta de Pilar que se sospecha fue adquirida para blanquear dinero.

Para la Corte, la Cámara Federal de Casación reconoció que la fiscalía había aportado elementos objetivos que vinculaban los hechos con la ciudad de Buenos Aires y que justificaban investigarlos en el fuero federal porteño.

Pero, según el fallo, el tribunal “omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.

El Colegio tomó esos reproches como base de su pedido. “La gravedad de las palabras empleadas por el alto tribunal y la magnitud de las inconductas reprochadas revelan la seriedad con que debe analizarse el caso”, sostuvo.

Agregó que resulta “inconcebible” que irregularidades así salgan “del puño y letra” de dos jueces que ocupan “el sitial más alto de la Justicia Federal, debajo de la Corte Suprema”.

Por eso, la entidad concluyó que la gravedad de los cuestionamientos justifica que intervenga la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Esa comisión analiza las denuncias contra los jueces federales y puede proponer sanciones.