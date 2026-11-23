El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) se sumó hoy a los rechazos al homenaje a Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

En un comunicado titulado “La democracia no puede reivindicar la violencia política”, la entidad expresó su “enérgico repudio” a la actividad y su desacuerdo con el Consejo Directivo de la facultad, que la declaró de interés institucional.

El homenaje incluye la inauguración de una escultura en un patio interno de la facultad, en homenaje a Santucho y a la “dirección histórica del PRT”. Lo organizan el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, con el patrocinio de la agrupación estudiantil La Mella y fue avalado por la decana de Ciencias Sociales, Ana Arias.

El Colegio Público de la Abogacía, presidido por Alejandra García, objetó que el homenaje se propusiera para el 10 de diciembre, cuando “conmemoramos la recuperación de la democracia en 1983, que puso fin a la última dictadura militar y restableció la vigencia de la Constitución Nacional, las libertades públicas y el Estado de Derecho”.

Para la entidad, Santucho “encabezó una organización que recurrió a los secuestros, los asesinatos y la violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales”.

“Esos métodos son incompatibles con los principios de la convivencia democrática y no pueden ser objeto de homenaje”, agregó.

🟦LA DEMOCRACIA NO PUEDE REIVINDICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA



El @CPACF expresa su enérgico repudio al homenaje a Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre, y manifiesta su desacuerdo con la… — C.P.A.C.F (@CPACF) November 23, 2026

Los letrados reconocieron la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el pluralismo, al afirmar que “son conquistas fundamentales de la Reforma Universitaria de 1918” y que comprenden “el derecho a investigar, debatir y expresar distintas interpretaciones de nuestra historia”.

Pero advirtieron que “esas libertades no impiden cuestionar una decisión que desconoce los límites que la democracia y el Estado de Derecho imponen a la legitimación de la violencia política”.

El Colegio de la Abogacía afirmó que la condena del terrorismo de Estado, “por su naturaleza y gravedad específicas, constituye un compromiso irrenunciable de nuestra democracia”, y que eso “no impide condenar también los graves crímenes cometidos por las organizaciones armadas, sin equiparar responsabilidades ni justificar la violencia en nombre de ninguna causa política”.

“El 10 de diciembre debe ser una fecha para reafirmar nuestro compromiso con la Constitución Nacional, las libertades públicas y el Estado de Derecho. La democracia no admite la violencia como método de acción política, cualquiera sea la causa que se invoque para justificarla”, aseguró.

El pronunciamiento de los abogados se suma al repudio del Gobierno nacional, que pidió al Consejo Superior de la UBA que suspenda el homenaje y cuestionó que la actividad presente a Santucho como una figura de las “luchas sociales”.

El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti escribió en X que rechazaba la propuesta de homenaje a Santucho, “quien atentó contra las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76”, y anticipó que impulsará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie en contra.

A su vez, el bloque de senadores de La Libertad Avanza, que lidera Patricia Bullrich, rechazó la iniciativa. Y la organización Reset Republicano denunció a la decana Arias y a otros integrantes del Consejo Directivo, y pidió que se les inicie un juicio académico por declarar de interés institucional el homenaje.

Profesores republicanos

La agrupación Profesores Republicanos repudió la “irresponsable e ilícita” decisión de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) de llevar a cabo en sus instalaciones un homenaje a Santucho, a quien consideró “un asesino serial que, con sus manos manchadas de sangre argentina, fue quien más daño le hizo al tejido social de nuestro país, un daño que perdura hasta nuestros días”.

“El deber de la UBA es afianzar las instituciones democráticas y la afirmación del derecho a la justicia (art. 74 de su Estatuto), justificando con ello que los argentinos la sostengamos con el dinero que le asigna el presupuesto general de la Nación” (art. 81). El Rectorado de la UBA debe procurar la formación integral y armónica de sus componentes (profesores, estudiantes, personal y graduados) e infundir en todos ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica, como lo indican las “Bases” de dicho Estatuto. Procederes como el que pretende la decana Ana Josefina Arias son claros ejemplos de apología del delito", indicaron los Profesores republicanos.

Y agregaron: “El Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, uniéndose a este dislate, se solidariza con la decana y, ambos, ´militan´ subversivamente a favor de un faccioso criminal que pretendió desmembrar nuestro país. Santucho fue el máximo exponente de la violencia de otro dislate mundial anacrónico: la ´revolución´ cubana de los asesinos Castro y Guevara".

“Será permanente el dolor de la familia Viola, el de los argentinos y extranjeros secuestrados y muertos por el PRT-ERP para financiarse (Oberdan Sallustro), o el de los condenados a vivir en el ´paraíso tucumano´ si la Compañía de Monte Rosa Jiménez hubiera tenido éxito", indicaron.