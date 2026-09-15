El Concejo Deliberante de Morón convocó para el 17 de septiembre a la interpelación contra el intendente Lucas Ghi

El Concejo Deliberante de Morón confirmó en las últimas horas que la interpelación al intendente de Morón, Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), será el jueves 17 de septiembre a las 9, cuando el jefe comunal o el funcionario que designe deberá concurrir al recinto a dar explicaciones sobre los últimos hechos de inseguridad en el distrito.

La presidenta del cuerpo, Sibila Botti, del Frente Renovador, firmó el lunes último la convocatoria, dada a conocer este martes.

Ghi deberá “brindar un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.

El proyecto fue impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR después de que, la semana pasada, un hombre resultara herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a los padres que llevaban a sus hijos al establecimiento.

La interpelación establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.

Vecinos marchan en reclamo de seguridad frente a la casa de los padres de Ghi Santiago Filipuzzi

Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.

Según las especulaciones en el distrito, quien asistirá en lugar de Ghi será el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien ya se había presentado ante la interpelación de mayo pasado por el caso de una funcionaria prófuga por una causa vinculada al narcotráfico.

La interpelación

En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.

“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.

El Concejo Deliberante de Morón Twitter

Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.

También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.