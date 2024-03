Escuchar

El asesor político Jaime Durán Barba le recomendó al presidente Javier Milei que no cambie su estilo porque “es el adecuado”. Para el consultor, que ha criticado al libertario cuando era candidato, “la fuerza de Milei es ser distinto”. También lo comparó al exmandatario Mauricio Macri y lanzó un ácido análisis: “Cuando Macri tuvo un estilo moderado le fue bien. Cuando cambió, perdió hasta la vicepresidencia de Boca”.

“La fuerza de Milei es ser distinto, no se hace, es distinto. Decían que fingía ser loco para sacar votos y luego se vuelve cuerdo, no, es distinto. Es distinto en su forma de vivir, con sus mascotas, con su novia, con su hermana”, sostuvo sobre Milei en una entrevista para Radio La Red.

Al ser consultado sobre si el Presidente debería moderar sus formas de expresarse en su discurso y en las redes sociales, Durán Barba recomendó que mantenga “ese estilo”. “Cuando Macri tuvo un estilo moderado le fue bien. Cuando cambió perdió hasta la vicepresidencia de Boca. Milei hace uso de todas las herramientas modernas de comunicación política que son rechazadas por las personas con formación tradicional pero que también usó Macri en su momento”, lanzó el asesor.

En ese sentido, elogió el discurso del Presidente del pasado viernes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en el que criticó a los políticos y luego convocó al Pacto de Mayo. “Fue magistral, por la hora que escogió, por el escenario que armó y la forma en la que se comunicó. Los discursos ya no son para oír. Yo no tengo formación económica, no entendí nada, pero quedó perfecto. No se entendía nada pero se veían los gestos, el énfasis”, continuó Durán Barba.

El presidente Javier Milei. Rodrigo Néspolo/ Pool Rodrigo Néspolo

Además, el asesor político se refirió a una potencial unión entre Pro -el partido que conduce Macri- y La Libertad Avanza (LLA) -que lidera Milei-. “No se puede hablar de Pro. El Pro original tenía aspectos progresistas que chocan con lo conservador de LLA. Hay un sector de Pro que evolucionó hacia tesis muy de derecha que va a ser absorbido por LLA, quiera o no Macri, quiera o no Milei. Y el otro sector terminará armando otro espacio con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica”.

“Hay un derrumbe de la democracia representativa”

En otro tramo de la entrevista, Durán Barba explicó un fenómeno mundial que también se hace presente en la Argentina. “Hay un derrumbe de la democracia representativa en el mundo. [Donald] Trump, [Jair] Bolsonaro y [Daniel] Boric son otras de las tantas expresiones de este fenómeno que en la Argentina coincide con la crisis de un modelo que vivimos durante décadas, que fue el peronista, que entró en crisis a nivel nacional”, comenzó con su argumentación.

“El gobierno de Alberto Fernández llevó al peronismo a una explosión final y no creo que nada sea igual, pase lo que pase con Milei, no hay retorno a la Argentina de hace diez años. Hay un cambio radical”, agregó el asesor.

El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, le entregó la banda presidencial en el Congreso a Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

Finalmente, habló sobre el presente de la coalición de Juntos por el Cambio, que obtuvo el tercer lugar en las elecciones generales de 2023. “JxC entró en una caída radical total también. Hay que reinventarse para la nueva Argentina. Los partidos tradicionales no se renuevan, serán reemplazados por otros ‘Mileis’ o fenómenos distintos, ese esquema se acabó”, sostuvo.

