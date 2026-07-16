El Consejo de la Magistratura citó a declarar a la jueza de Corrientes que investigó la desaparición de Loan Peña

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió convocar a una suerte de citación a indagatoria a la jueza federal de Goya, Corrientes, Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de Loan Peña.

La magistrada fue denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por hostigamiento laboral y abuso de autoridad; abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en el juzgado. El consejero Álvaro González (Pro) pidió citarla por el artículo 20 del reglamento (el equivalente a una indagatoria) para que dé sus explicaciones. La solicitud fue aprobada por unanimidad.

Además, en la misma reunión, la Comisión dictaminó que debe cerrarse la denuncia presentada contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por las detenciones que ordenó contra los acusados de haber arrojado excrementos a la casa del exdiputado libertario José Luis Espert. En una votación dividida, la comisión propuso cerrar el caso. Ahora el tema pasará al plenario del Consejo, que tomará la decisión final.

En la misma reunión, por pedido del bloque kirchnerista, la Comisión de Acusación resolvió postergar una definición sobre si se promueve la destitución del juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por maltrato laboral y acoso. “Conozco el nivel de protección a Maraniello”, denunció el senador Luis Juez, que promueve enviarlo a jury.

La comisión se reunió, encabezada por su presidente, el abogado Alberto Maques, con la presencia en la sede de la calle Libertad de los diputados González Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (del FDT) y, vía Zoom, del diputado Gonzalo Roca (LLA), del senador Juez y del abogado César Grau.

Maques dio la bienvenida y contó lo sucedido en las últimas horas en el proceso de jury contra el juez Alfredo López, después de que el Jurado de Enjuiciamiento tuvo que desalojar la sala cuando tanto él como Juez, en nombre del Consejo, pidieron la destitución del magistrado por sus expresiones antisemitas. Según detalló, el Jurado estará en condiciones de dar a conocer su veredicto después de la feria.

Luego, la comisión analizó la situación de Maraniello, denunciado por sus empleados por maltrato y abuso. Sobre él pesa incluso la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió un abuso sexual.

Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. Además, se cuestionó la forma en la que Maraniello manejaba el dinero del juzgado y utilizaba a los empleados del Poder Judicial para desarrollar tareas o actividades en la asociación de derecho constitucional que dirigía.

El senador Juez, que fue el consejero que llevó adelante la investigación, defendió en la comisión su dictamen contra Maraniello. “Estamos en condiciones de elevar la situación del doctor Maraniello al plenario entendiendo que hemos agotado la etapa instructoria, que se han incorporado un montón de expedientes y que es una causa que lleva la comisión un tiempo importante. Estamos en condiciones de aprobar el dictamen solicitando la destitución”, afirmó.

Sin embargo, Tailhade opinó que los testimonios oídos “no fueron suficientemente contundentes como deberían” y se quejó porque no se había hecho lugar a las medidas de prueba solicitadas por el defensor de Maraniello, Mario Laporta, que incluían pedir informes psiquiátricos a los denunciantes.

Si bien reconoció la labor del senador Juez, que desde que llegó impulsó investigaciones contra jueces (“Acá vino a hacer despelote”, dijo), el diputado kirchnerista afirmó que no podía acompañar así el dictamen contra Maraniello y pidió postergar el asunto hasta la próxima reunión, para darle una respuesta concreta a la defensa.

“Cuando rechazamos la prueba, la rechazamos con fundamentos –respondió Juez-. Sé de quién estamos hablando. Conozco el nivel de protección a Maraniello. Si no hubiéramos empujado como lo hicimos, no estaríamos en esta instancia. Si hubiesen escuchado los testimonios de las víctimas, se darían cuenta de que el maltrato está absolutamente probado. Tenemos acreditada la inconducta del doctor Maraniello”.

Juez, no obstante, aceptó la postergación, que fue acompañada por el resto de la comisión.

El último expediente de relevancia fue el de la jueza Arroyo Salgado. El diputado Roca promovió la desestimación de la denuncia en su contra por la detención de militantes kirchneristas que se habían manifestado en la casa de Espert, tras la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, y que habían arrojado excremento en el lugar.

“La detención fue absolutamente delirante. La prueba hoy indica la ratificación de la denuncia: maltrato y desinterés contra las personas detenidas. No es el momento de cerrar esta causa”, dijo Tailhade y reclamó profundizar la investigación del caso.

“Tenemos tiempo de seguir investigando –acompañó Siley-. La Cámara de San Martín le revocó toda su actuación jurisdiccional. La jueza cometió abuso de poder y eso es lo que le cuestionamos. No queremos darle punto final a este tema.”

Roca dijo que se estaba “mezclando lo político con lo jurisdiccional” e insistió con su dictamen sin demoras. Se votó a mano alzada. Siley, Tailhade y Grau solicitaron postergar el tema, pero Juez, Maques, González y el propio Roca dieron la mayoría para votar la desestimación de la denuncia, que será llevada al próximo plenario para que sea refrendada.