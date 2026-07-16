Javier Milei defendió la presencia del viceministro de Justicia en el Mundial de fútbol

Javier Milei defendió a Santiago Viola, el número dos del Ministerio de Justicia que viajó la semana pasada a Estados Unidos para presenciar el Mundial de Fútbol. El funcionario, que está bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques, estuvo el sábado pasado en una platea baja del estadio de Kansas City para asistir al triunfo del seleccionado argentino sobre Suiza y ayer, en Atlanta, en la clasificación a las semifinales.

“Los que no viajan son la línea de ministros; las segundas líneas son otra cuestión. Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema. Me parece mucho más complicado y repugnante gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos”, justificó hoy Milei a su funcionario en un diálogo con radio El Obervador.

La estadía de Viola, que en principio iba a ser solo por el fin de semana, se extendió por ocho días y regresará este viernes al país, según informaron a LA NACION desde su entorno. “Se pidió licencia”, justificó un vocero del Ministerio de Justicia, que está a cargo de Juan Bautista Mahiques. La licencia fue de cuatro días, desde este lunes al viernes próximo.

Viola viajó el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, donde tiene familiares. La entrada para los cuartos de final la compró por reventa [en Estados Unidos la reventa de tickets es legal y existen canales oficiales para su comercialización], aunque se desconoce cuánto abonó. Desde su entorno aseguraron que todos los gastos corrieron por cuenta propia.

La orden no escrita, emanada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, era una sugerencia clara: ni el Presidente ni ningún miembro del gabinete estarían, entre el 11 del mes pasado y el próximo domingo 19, en los Estados Unidos para ver, in situ, a la selección nacional en la Copa Mundial. El Presidente sugirió que esa regla no especificada corría solo para ministros y no sus segundas líneas.

Desde la Casa Rosada explicaron que, en este caso, y a diferencia de lo ocurrido en la Copa América de 2024, no hubo una orden concreta de no viajar. Pero destacaron que tanto el presidenteJavier Mileicomo la secretaria general de la Presidencia “rechazaron todas las invitaciones que cursaron la FIFA y otras entidades” para presenciar los partidos del mundial, incluida la final, prevista para el domingo 19.

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