El contratista de Adorni dijo que fue intimado por ARCA y que no volvió a hablar con el jefe de Gabinete

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá —una de las propiedades bajo la lupa en la investigación por el crecimiento patrimonial del funcionario—, reveló este domingo que recibió una intimación de ARCA para subsanar una serie de “inconsistencias” detectadas en su situación fiscal. El empresario, que aseguró haber cobrado US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta, afirmó además que no volvió a tener contacto con él desde que estalló la polémica.

El contratista quedó en el centro de la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete luego de afirmar que las refacciones realizadas en la propiedad demandaron miles de dólares, una cifra que forma parte de las actuaciones que analizan el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

“[Desde ARCA me piden explicar] unas inconsistencias que detectaron en mi portal, que las corrija y las presente nuevamente. Se detectó que tenía que rectificar algunas facturas [sobre la reforma de Manuel Adorni]”, detalló.

Matías Tabar, contratista que realizó la reforma en la casa de campo de Manuel Adorni Nicolás Suárez

Y afirmó, en diálogo con Radio Con Vos: “Más allá de lo que cada uno pueda pensar, para mí esto es algo normal. Hace más de 20 años que soy autónomo y, cuando aparecen irregularidades, hay que corregirlas. Ya me pasó otras veces por una deuda o por una factura mal confeccionada”.

Consultado sobre si interpretaba el requerimiento como una presión, Tabar rechazó esa posibilidad. “Como contribuyente, es lo que corresponde. Era una de las posibilidades que existían a partir de mis declaraciones. Después cada uno puede tener sus sospechas, pero en mi caso estaba dentro de las posibilidades”, sostuvo.

“Si hacés un análisis más profundo... en realidad no se me investiga a mí porque lo que haya hecho o no, la investigación surge por otro lado. Tuve una parte de eso y tengo que presentar la parte de la que yo participé”, dijo respecto de la pesquisa que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El informe del registro de la propiedad bonaerense que da cuenta de la compra del inmueble de Indio Cua a nombre de Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni

Y reforzó: “Me parece medio raro que sea un apriete porque sería como: el gasto lo ocasiona una persona y esa persona es la misma que se manda a investigar por ese gasto. Sería extraño que él [Manuel Adorni] me mande a investigar a mí porque un gasto que hizo él; sería más que descabellado”.

En otro tramo de la entrevista se refirió a su vínculo con funcionario que responde a Javier Milei, con quien mantenía una vínculo de cercanía. “No tengo su teléfono y vivimos lejos, aunque los dos estemos en Exaltación de la Cruz”, dijo.

Y añadió: “Hay unos 20 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. No lo volví a ver y tampoco sería justo para ninguno de los dos buscarnos ahora, porque podría interpretarse como una complicación para la Justicia. Prefiero seguir así”.

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