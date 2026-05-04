Un contratista declaró que Manuel Adorni le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country Indio Cuá

El contratista Matías Tabar declaró hoy en la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

Matías Tabar declaró en la Justicia por las remodelaciones que hizo en la casa de Adorni en el country Indio Cua Nicolás Suárez

El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente 120.000 dólares por la vivienda cuando la compró.

Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$245.000 dólares y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura, según dijeron las fuentes judiciales.

Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.

El tetsigo vino a delarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales, como en inmobiliarios.

Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas.

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Una protesta de organizaciones sociales en el country donde Adorni se compró una casa en 2024 Tadeo Bourbon

La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió LA NACION, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua.

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