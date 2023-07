El crimen de Cecilia Strzyzowski: el ginecólogo confirmó que la joven buscaba quedar embarazada

escuchar

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, investigador del crimen de Cecilia Strzyzowski, relató que el ginecólogo que atendía a la joven contó que ella buscaba quedar embarazada.

La fiscalía sostiene que Cecilia fue asesinada por su pareja, César Sena, y por los padres de él, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el 2 de junio pasado, el día que la joven desapareció después de entrar en la casa de sus suegros. Para los investigadores, no hay dudas de eso, pero no está claro todavía el móvil concreto del crimen. Un dato que está corroborado en la causa es que Acuña se llevaba muy mal con su nuera y no aceptaba la relación de ella con su hijo.

En su declaración de este jueves, el ginecólogo dijo que había visto a Cecilia, por última vez, el 21 de enero pasado y que ella le hizo una consulta por un “problema ginecológico”: quería “regularizar su ciclo menstrual” para quedar embarazada. Según su testimonio, él la derivó para que se realizara distintos estudios. Así lo relató el fiscal Cáceres Olivera a Diario Chaco.

El ginecólogo ratificó una versión que la fiscalía ya tenía. Una testigo de identidad reservada había declarado en la causa, el mes pasado, que César Sena, con quien ella tenía una relación casual, le había contado que con Cecilia estaban en tratamiento porque querían tener un hijo. “Yo le pregunté por su matrimonio porque ví fotos de que estaba casado y me contó que estaban en proyecto para ser padres y que caía, como que ella no quedaba, que hacían el tratamiento pero era muy frustrante para él porque Cecilia no quedaba”, declaró esta testigo en la causa penal. Ella había conocido a César Sena por la aplicación de citas Badoo y mantenían “una relación con encuentros casuales”.

César Sena y Cecilia Strzyzowski, en una imagen de diciembre de 2022

Nuevas medidas

Durante las últimas horas, los investigadores del caso de Cecilia llevaron adelante nuevas medidas de prueba y encontraron 22 rastros de posibles manchas de sangre humana en los vehículos de César Sena y de Gustavo Obregón, el colaborador de la familia Sena que confesó haber participado del encubrimiento del crimen.

Fuentes de la investigación aseguraron que, si bien ambos vehículos habían sido secuestrados apenas fueron detenidos ambos imputados, el peritaje se realizó en las últimas horas.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Télam que en total, entre ambos vehículos, fueron encontradas 22 manchas reactivas al luminol, que ahora serán analizadas en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de la capital chaqueña, aunque lo destacado es que esa prueba dio resultado positivo en la caja de la camioneta de César, donde habrían trasladado el cuerpo, según el relato del propio Obregón.

Además, los investigadores allanaron este viernes la cafetería que administraba Cecilia junto con César Sena.

